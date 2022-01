Krak van Ardooie: “Ik wil jongeren geven waar ze recht op hebben”

Brecht Delaere (39), adjunct-directeur van Vrije Basisschool de Boomgaard, werd verkozen tot Krak van Ardooie. “Een verrassing, maar dan wel een hele aangename. Genomineerd worden, was voor mij al een voldoening. Maar uitverkozen worden uit een select gezelschap geeft een leuk gevoel”, zegt Krak Brecht.

En denk nu maar niet dat de adjunct-directeur van Vrije Basisschool de Boomgaard plotseling een aureooltje boven zijn hoofd ziet verschijnen. “Gewoonweg mij verder inzetten zoals ik momenteel doe is de grote uitdaging na een jaar van ingrepen door covid-19.”

Als adjunct-directeur trok Brecht elke dag met vraagtekens naar school. Welke maatregelen en richtlijnen zijn er vandaag binnengekomen ? Is iedereen goed en wel op post ? Hoe kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs zo hoog mogelijk houden ? “Het hele team van de Boomgaard, en bij uitbreiding van het onderwijs, heeft straffe dingen gedaan om de kinderen te geven waarop ze recht hebben, en dat is goed onderwijs. Graag ook een pluim voor de ouders, de kraks op het thuisfront.”

Renovatieproject

Naast de coronabeslommeringen moest Brecht zich ook een beetje als bouwheer op school gedragen. De school breidde uit met nieuwe zolderklaslokalen. En Brecht zit met zijn neus in de plannen om samen met het Instituut der Heilige Kindsheid een totaal renovatieproject te realiseren.

Naast die professionele taken is Brecht ook een man van het verenigingsleven. Hij heeft bijvoorbeeld een Chiroverleden van dertig jaar. Van kindsbeen af sloot hij zich aan bij de jeugdbeweging. En eenmaal Chiroman, altijd Chiroman ! “Ik ben er destijds in gerold, maar de Chiromicrobe blijft een hardnekkig beestje waartegen geen vaccin bestand is. Ik zou een anti-Chiro spuitje trouwens met klem weigeren.” (lacht)

Ook krak op bivak

Brecht is voorzitter van de ouderraad van Chiro Tijl. Tien dagen per jaar ontpopt hij zich als kookouder op het jaarlijkse Chirobivak. “Hij is niet echt de Jeroen Meus van onze kookploeg en we moeten hem in de gaten houden als hij het zout bij de patatten doet. Maar Brecht is zeker ook een krak op bivak”, verklapte een collega.

Die inzet voor de Ardooise jeugd zal Brecht zeker ook geholpen hebben bij de Krakverkiezing. Voeg daarbij nog zijn engagementen voor de Sint Maartensstoet en de Sint Maartensfeesten en zijn sympathie voor de jaarlijkse Urban Run die te gast is op school en het is duidelijk dat deze Krak een bezige bij is.

Geen beperkingen

2022 wordt voor Brecht het ‘Krak-jaar’ wat verwacht hij er van ? “Ik hoop als zovelen dat het een jaar wordt waarin het normale terugkeert. Op school hopen we ons honderd procent te kunnen inzetten voor onze kerntaak, onderwijs verzorgen zonder rekening te houden met beperkingen of afwezigheden. Voorts hoop ik dat de Chiro aan de jonge gasten een mooie vrije tijd kan bezorgen en droom ik van een kommerloos bivak, dit jaar in Eisden. En dat Sint Maarten het dit jaar mag halen tegen die andere Heilige, Corona, en dat onze Sint in vol ornaat Ardooie in een feestroes kan brengen. De editie van 2021 was een domper op de pret. Met ons comité starten we hoopvol de voorbereiding voor de editie 2022.”





Is een jeugdbeweging nog actueel ? “Heel zeker. Vooral in deze tijd van sociale media waarin jongeren vaak achter het scherm zitten. De jeugdbeweging is een extra waarde aan hun leven. Voor de jongeren is het een meerwaarde op weg naar zelfstandigheid. Ik zie dat de jeugd zich doorgaans enorm amuseert tijdens de vele activiteiten.”

Zal corona een invloed hebben op deze generatie jongeren ? “Voor onze lagere schoolkinderen zal deze invloed nog wel meevallen, denk ik. Ze passen zich doorgaans snel aan een nieuwe situatie aan. Dit bleek ook, toen de mondmaskerplicht vanaf zes jaar werd ingevoerd. Wij, als volwassenen, zagen er misschien wel meer tegen op, terwijl de kinderen het zonder morren aanvaardden. Voor de jongeren zal het wellicht toch een invloed hebben. Die jonge gasten moeten nu al twee jaar heel wat missen. Bijvoorbeeld het ‘jong’ zijn, de sociale contacten…”

Wat zou jij in Ardooie veranderen ? “Ik hou van mijn gemeente zoals ze is. Misschien zijn er op vlak van verkeersveiligheid nog meer inspanningen maar ik ben een fiere Ardooienaar.”





BIO

Privé

Brecht Delaere is een geboren en getogen Ardooienaar. Hij werd er geboren op 19 september 1982. Zijn ouderlijke thuis is in de Mispelstraat. Hij woont in de Roeselaarsestraat.

Loopbaan

Na de middelbare studies aan het Klein Seminarie te Roeselare volgde hij de normaalschool in Torhout. Hij is Adjunct Directeur in VBS De Boomgaard, een beleidsondersteunende functie.

Vrije tijd

– Actief lid van het Sint Maartenscomité

– Reeds vijf jaar voorzitter van de ouderraad van Chiro Tijl en lid van de kookploeg