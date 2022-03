AFTERMOVIE – Zó hebben we de huldiging van de Kraks 2021 beleefd

Dinsdagavond vormde het gloednieuwe beursgebouw BMCC in Brugge het decor voor de huldiging van de Kraks van 2021. Samen met de burgemeester of vertegenwoordiger van hun eigen gemeente mochten de 67 verkozen Kraks hun welverdiende trofee in ontvangst nemen. Stuk voor stuk hebben ze zich het afgelopen jaar op een unieke manier ingezet voor hun medemens. De lovende woorden van onder meer West-Vlaams Ambassadeur Dominique Persoone en gouverneur Carl Decaluwé werden afgewisseld met muzikale intermezzo’s van Het Onderspit, compleet met de tongval die we het liefste horen. Na het ceremoniële gedeelte was het tijd om elkaar wat beter te leren kennen, en dat lukt het best met een drankje!

Benieuwd hoe we onze gloednieuwe Kraks hebben gevierd? Of werd je zelf in de bloemetjes gezet en zit je nog even na te glunderen? Bekijk dan snel de hoogtepunten van deze avond in bovenstaande aftermovie én in de fotospecial. Tot volgend jaar!