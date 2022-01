Krak van Anzegem: “Ik ga in Fayetteville de benen van mijn lijf rijden!”

Vichtenaar Viktor Vandenberghe (16) zal binnenkort de Belgische eer verdedigen in Fayetteville in Amerika. Als eerstejaarsjunior is hij één van de zes junioren die geselecteerd is voor het UCI Cyclo-cross world Championship dat gepland staat op 29 en 30 januari 2022. Dat Viktor zijn schitterende prestaties op de fiets niet onopgemerkt bleven in zijn dorp en daarbuiten, maakt dat hij vlotjes de titel van Krak wegkaapte.

Ondertussen combineert Viktor het vijfde jaar houttechnieken met zijn grote passie. “In het VTI in Waregem denken ze mee aan oplossingen om mijn de combinatie school en sport zo goed mogelijk te doen lukken. Ik ben ze daar dankbaar voor”, klinkt de Vichtenaar tevreden. “De leerkrachten zijn ook trots en leven mee, wat leuk is.”

“Momenteel train ik zes op zeven dagen. Iedere woensdag is er een ploegtraining in het veld of op de weg, waarbij we meestal starten in Oudenaarde aan het B&B Hof Ter Kammen. Ik volg de trainingsschema’s van mijn trainer strikt op, om zo goed mogelijk te presteren. Mario De Clercq speelt een belangrijke rol voor mij, hij geeft me immers zowel tijdens de wedstrijden als tijden de trainingen nuttige tips. Sinds kort is er ook een nieuwe trainer voor onze jeugdploeg, namelijk Robby Cobbaert. Ook hij is steeds beschikbaar voor ons. Het is leuk te weten dat er steeds iemand is waar we terecht kunnen.”

Actief kind

“Sinds Viktor in april 2005 het levenslicht zag is hij bij wijze van spreken beginnen fietsen”, vertelt mama Julie Stragier. “Hij was een heel actief kind dat altijd bezig was en het liefst buiten wilde zijn. Hij kon vroeg fietsen en reed al vlug mee met familie op zijn klein fietsje, al was het nu tien of dertig kilometer, Viktor fietste zelf mee. Hij was altijd wel op een of andere manier sportief bezig en heeft een aangeboren talent om te sporten en een gezonde competitiviteit.”

Passie

“Ik weet dat een diploma belangrijk is, maar als het niet zou moeten, dan zou ik nog meer tijd aan mijn passie willen besteden”, aldus Viktor. “Momenteel moet ik beide zien als even belangrijk. Sowieso weet ik wel wat werken is, doordat ik van jongs af aan mijn papa in de vakanties en in het weekend een handje mocht helpen.”

Sportieve genen

“Van wie ik mijn sportieve genen heb, weet ik niet precies”, zegt Viktor. “Mijn papa kon ook wel goed lopen en fietsen, maar toen was er geen sprake om dat in competitieverband te doen. Hij gaat ook minstens één keer per week meetrainen. De doelgerichtheid en het doorzettingsvermogen heb ik van mijn beide ouders, denk ik. Mijn zus Anouk is een grote steun. Ze gaat bijna altijd mee naar de wedstrijd. Ze staat samen met papa in de materiaalpost. Ik ben benieuwd of zij nog zoveel naar wedstrijden zal meegaan als corona voorbij is. Zij heeft ook een koersfiets en gaat in de zomer soms eens mee als ik ga losrijden.”

Strikt tijdschema

“Ik hou me het liefst aan een strikt tijdschema qua slapen, eten en trainen. Ook op wedstrijden vind ik een goede organisatie met duidelijke afspraken belangrijk. Zo kan ik me ten volle concentreren op de wedstrijd. Sowieso is heel mijn familie betrokken. Het materiaalbeheer- en onderhoud, vervoer naar trainingen en wedstrijden en het wedstrijdgebeuren zelf vraagt een goede entourage.”

Succes op 30 januari in Fayetteville, Viktor! (GV)

Wat vind je ervan dat je tot Krak van Anzegem verkozen bent? ““Ik ben heel tevreden dat ik als Krak van Anzegem ben uitgeroepen en dat veel mensen de moeite deden om hun stem uit te brengen voor mij. Het is zot hoeveel berichten ik krijg voor en na een wedstrijd. Dat ik meer stemmen kreeg dan de anderen, doet geen afbreuk aan hun inspanningen en engagement.” De voorbije maanden had je allicht een andere focus dan deze verkiezing? De voorbije maanden had je allicht een andere focus dan deze verkiezing? “Ik ben er inderdaad niet bewust mee bezig geweest omdat het een heel drukke periode is voor mij. Dat je met het goede nieuws kwam met een lekkere rijsttaart, was dus een toffe verrassing.” Wat zijn je vooruitzichten voor 2022? Wat zijn je vooruitzichten voor 2022? “Op 30 januari hoop ik goed te rijden op het WK in Amerika om daarna de nodige rust in te bouwen. Ik zal zien wat de weg brengt. Het is alleszins een mooi uitgewerkt wegprogramma van de ploeg Bert Containers-Doltcini met meerdaagse wegritten op verplaatsing. Het zal dan rustig opbouwen naar de belangrijkste wegkoersen en daarna bereid ik me zo goed mogelijk voor op het nieuwe cyclocrossseizoen. Vanaf september ben ik tweedejaarsjunior en zal ik normaal gezien deelnemen aan het EK in Namen.”

BIO

Privé

Viktor Vandenberghe (16) is de zoon van Julie Stragier (43) en Pieter Vandenberghe (43). Anouk is zijn zus en is een jaartje jonger. Het gezin huist in hartje Vichte op de Vichteplaats.

Opleiding

Viktor volgt houttechnieken in het VTI in Waregem en zit nu in zijn vijfde jaar. Vanuit de school krijgt hij de vrijheid om zijn sport optimaal te combineren met het volgen van de lessen.

Vrije tijd

Al Viktor zijn vrije tijd gaat grotendeels naar zijn sport. Tot een jaar geleden was hij een fervent KSA-er en voetbalde van kinds af aan respectievelijk bij de Groene Duivels en SV Anzegem (U15).