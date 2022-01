Krak van Ledegem: “Sociaal engagement zit in mijn bloed”

Een vrouw die ervan geniet om tussen de mensen te zijn, dat omschrijft Myriam Dedeurwaerder perfect. Veertig jaar werkte ze in de Spar in Sint-Eloois-Winkel, nu ze op pensioen is zet ze zich in voor ’t FERM. Tien jaar nadat haar man Danny verkozen werd tot Krak van Ledegem komt er straks een nieuwe kraktrofee op de schouw in hun woning langs de Kloosterstraat.

Myriam van de schellekes. Dat Myriam Dedeurwaerder plots die bijnaam kreeg, is niet opmerkelijk. Myriam werkte namelijk veertig jaar in de SPAR in Sint-Eloois-Winkel. “Mijn carrière begon ik eigenlijk in Roeselare, waar ik ruim drie jaar aan de slag was in een kledingwinkel. Ik kreeg echter de kans om in eigen gemeente werken. Als geboren en getogen Winkelse was ik dan ook heel blij dat ik in de lokale buurtwinkel, toen nog Unic, kon werken.”

Myriam zou er uiteindelijk veertig jaar een vast gezicht vormen. Ze werkte onder vier bazen en zag de winkel ook enkele keren van naam veranderen. Uiteindelijk werd het een SPAR. “Toen ik 55 was ging de winkel plots failliet. Toen leek er een einde te komen aan mijn carrière in de buurtwinkel. Gelukkig werd er nieuw leven in de winkel geblazen en kon ik er nog tot mijn pensioen aan de slag. Het was echt mijn droomjob. Ik kon er hele dagen tussen de mensen zijn en dat in de gemeente waar ik al mijn hele leven woon. Ik heb er gewerkt alsof het voor mezelf was.”

‘t Ferm

In de zomer van 2018 ging Myriam met pensioen. “Het zwarte gat is er eigenlijk nooit gekomen. In de beginmaanden was mijn vader ziek en heb ik tot aan zijn dood voor hem gezorgd.” Via twee mensen met een beperking uit Sint-Eloois-Winkel leerde Myriam ook ’t FERM kennen, de organisatie uit Rollegem-Kapelle die zich inzet voor mensen met een handicap. “Danny en ik hebben zelf geen kinderen, maar inmiddels heb ik wel wat een moedergevoel wanneer ik die mensen begeleid.”

Myriam is een van de vrijwilligers die op woensdagavond er samen met de gebruikers van ’t FERM op uit trekt voor een fietstocht. “Ik kijk daar telkens enorm naar uit. Dat engagement ligt gewoon in de lijn van de persoon die ik ben: iemand die geniet van tussen de mensen te zijn.” Wanneer ’t FERM op kamp gaat, gaat Myriam mee als begeleidster. “Met ’t FERM kijken we enorm uit naar de realisatie van ’t Capellehof. De nieuwe locatie zal de organisatie nog een extra duwtje in de rug geven.”

Extra genieten

Myriams man Danny is muzikant. Myriam volgt haar man zijn muziekcarrière op de voet. “Ik probeer er telkens bij elk optreden bij te zijn. Ja, ik ben echt wel fier op wat hij doet.” Terwijl Myriam al enkele jaren op pensioen is, moet Danny nog tot eind dit jaar werken. “Momenteel is het tijdens weekdagen nog heel rustig hier, maar eens Danny op pensioen is, willen we nog extra genieten van het leven. We proberen nu al op heel wat lokale evenementen aanwezig te zijn en hopen dat in de toekomst nog veel te doen. We voelen ons helemaal thuis in wat er leeft in Sint-Eloois-Winkel.”

Jouw man Danny werd tien jaar geleden Krak van de gemeente. Vind je dat extra speciaal? “Ik vind het wel leuk dat ik precies tien jaar na Danny Krak van de gemeente ben geworden. Ik had het niet verwacht, al weet ik wel dat er zowel Duitse muzikanten als familieleden uit Amerika op me hebben gestemd. Ondertussen kreeg de trofee van Danny al een mooie plaats nabij de schouw. Ja, Danny zijn trofee mag blijven staan, maar de mijne zal er naast komen te staan. Ik ben er fier op.” Danny is heel erg muzikaal, maar ben jij muzikaal aangelegd? “Als we thuis zijn, speel ik de eerste viool, maar eigenlijk ben ik totaal niet muzikaal aangelegd (lacht). Ik kan wel enorm genieten van muziek. Zo ga ik erg graag mee naar de optredens van Danny. Niet onlogisch eigenlijk, terug tussen het volk. Ik geniet ook van de verbroederingsmomenten met de muzikanten uit Duitsland. De ene keer logeren wij daar, de andere keer logeert men bij ons. Tijdens je carrière in de SPAR had je ook nog een andere job. “Danny en ik zijn sinds 1992 samen. Tot 2000 baatten we samen café Germinal langs de Gullegemsestraat uit. Het café bestaat nog altijd, maar is inmiddels ’t Arbeidershuis. Dat was een leuke periode.

BIO

Privé

Myriam werd geboren op 29 juni 1958. Ze is een geboren en getogen Winkelse. Myriam woont met haar man Danny Cottijn langs de Kloosterstraat.

Werk

Myriam werkte 40 jaar in de SPAR in Sint-Eloois-Winkel. In 2018 ging ze op pensioen.

Vrije tijd

Myriam en Danny maken deel uit van de plaatselijke Winkelse muziekvereniging die verbroederd is met muzikanten uit Duitsland. Wanneer de Duitse muziekvereniging naar Sint-Eloois-Winkel komt, treden Danny en Myriam op als gastgezin. Myriam zet zich ook in voor ’t FERM, de organisatie uit Rollegem-Kapelle die zich inzet voor mensen met een beperking. Myriam trekt er samen met die gebruikers op woensdagmiddag op uit voor een fietstocht.

