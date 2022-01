Krak van Koksijde : “Bij ons thuis zal je altijd wel iemand horen musiceren”

KOKSIJDE Jurrie Delporte had niet verwacht dat hij Krak van Koksijde zou worden. Hij vond immers dat hij hele sterke concurrenten had, die het stuk voor stuk verdienden om de titel in de wacht te slepen. Dat hij zichzelf uiteindelijk de grote winnaar mag noemen, klinkt hem dan ook ‘als muziek in de oren’.

Het klinkt wellicht als een cliché, maar muziek werd Jurrie met de paplepel ingegoten. “Mijn grootvader Gerard Delporte is (mede)stichter van de Harmonie van Koksijde. Hij speelde trompet. Mijn vader speelt kleine klarinet.

Thuis werd ik dus echt gevoed met muziek! Toen ik acht jaar was mocht ik naar de muziekschool en koos ik, zoals mijn pépé, voor trompet. Enkele jaren later koos ik slagwerk als tweede instrument, en op mijn dertigste ben ik met trombone begonnen.

Ik zit nog altijd in de muziekschool en ontdek nu wat je allemaal kunt met een euphonium, een koperblaasinstrument dat ook wel tenortuba wordt genoemd.

Geen voorkeur

Zoals ik al zei: muziek is mijn leven. Zonder zou ik het niet redden. Het brengt me rust. Bij een stressmomentje speel ik een uurtje op de drums en daarna ben ik weer de kalmte zelve!

Een voorkeur voor een bepaald genre heb ik niet echt, ik waardeer alles. Van klassiek tot folk, rock, pop en jazz. In elk genre kan je op een bepaalde manier je gevoelens uiten. Onlangs werden mijn ouders gevierd in het gemeentehuis van Koksijde naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag. Daar heb ik een kleine solo op het euphonium gespeeld. Wat is er mooier dan je ouders met muziek te vertellen dat je hen graag ziet en hen bedankt voor alles wat ze voor je hebben gedaan?”

Muzikaal gezin

“Als je na schooltijd langs ons huis passeert, dan zal je altijd wel iemand horen musiceren. Bij ons thuis speelt iedereen slagwerk. Mijn vrouw Sofie speelt daarnaast nog bastrombone; Sara en Anouk spelen ook nog trombone en Silke trompet. Het is echt geweldig dat we met ons hele gezin muziek spelen en altijd samen kunnen musiceren.”

“We zitten ook allemaal bij El Fuerte en de Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke.” Muziek stopt nooit voor Jurrie… Eind 2000 richtte hij El Fuerte op, en nog altijd geeft hij er les. “Ik vind het een eer om les te geven! Sedert enkele maanden zijn we bij de Harmonie van Oostduinkerke weer gestart met een trommelkorps, en ook daar vind ik het super om les te geven. Via Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) mag en kan ik les geven als gastdocent bij meerdere Vlaamse slagwerkgroepen.”

“Toen we met El Fuerte in 2017 in het Nederlandse Kerkrade op het erepodium stonden en de gouden medaille van het Wereld Muziekconcours wonnen, was dat een droom die werkelijkheid werd, zeker nadat we in 2016 de Europese en nationale titel hadden behaald. Dat zijn wedstrijden met een belangrijke internationale uitstraling.”

“De voorbije jaren zagen we ons ledenaantal groeien en konden we optreden in binnen- en buitenland. In 2020 staken we onze leden in een nieuwe outfit. In eigen regio zijn er de taptoes waarvoor ik het draaiboek in elkaar steek. Onze gemeente Koksijde steunt ons financieel in ruil voor een aantal optredens per jaar.”

Hoe heb je de KRAK-verkiezing beleefd? “Ik ben competitief ingesteld, dus dan doe je mee om te winnen. De concurrentie was bijzonder groot, want alle kandidaten waren heel sterk. Ik feliciteer hen dan ook voor hun inzet! Ik heb gemerkt dat deze verkiezing echt leeft in de provincie, want ik werd er vaak over aangesproken. Het is dankzij de hulp van leden van El Fuerte dat ik zoveel stemmen heb gekregen.” Wat zijn de toekomstplannen? “Door de coronapandemie hebben we veel evenementen en optredens moeten annuleren en dat betekende een zwaar inkomstenverlies voor El Fuerte. Ik hoop dat 2022 geen kopie wordt van 2020 en 2021. In juni staat het EK op het programma in Hamont-Achel en zopas kregen we bericht dat we meedoen aan het Wereldconcours in Kerkrade in juli. Hopelijk kunnen we snel weer repeteren, want er is nog veel werk aan de winkel!” Is er een muzikale boodschap die je wilt uitdragen? “Ik herhaal: muziek is mijn leven! Maar je kunt nooit de beste muzikant zijn, en het is leuk dat je altijd bij kunt leren. Daarom ben ik nu bezig met de opleiding euphonium, en wie weet wat daarna volgt…”

Privé

Jurrie Delporte (48) werd geboren in Oostende, maar groeide op (en woont nog altijd) in Koksijde, samen met zijn muzikale familie, bestaande uit echtgenote Sofie Hennebel (45) en dochters Sara (18), Silke (10) en Anouk (10).

Loopbaan

Na zijn studies in Gent kon Jurrie aan de slag bij PZ Westkust. Enkele jaren geleden stapte hij over naar de collega’s bij PZ Spoorkin, waar hij hoofdverantwoordelijke is voor de politionele organisatie van evenementen.

Vrije tijd

Al 25 jaar maakt Jurrie deel uit van het slagwerktrio Imperior. Hij is de stichter en bezieler van paradekorps El Fuerte, musiceert bij de Harmonie Vrienden van de Brandweer in Oostduinkerke en bij de Harmonie Sint-Cecilia Veurne.