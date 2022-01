Krak van Avelgem: “Dat mensen stemmen op mij maakt me erg gelukkig”

Marc Platteau (69) uit de Oudenaardsesteenweg in Waarmaarde werd door de lezers en Avelgemnaars verkozen tot Krak van 2021. De ‘bezige bij’, zoals hij zichzelf omschrijft, is in de gemeente gekend voor zijn inzet. Zijn enthousiasme en actieve geest werden beloond met deze mooie erkenning. “Ik blijf mij het komende jaar verder engageren voor een propere en warme omgeving.”

De gepensioneerde bouwvakker zet zich al enkele jaren bijna dagelijks in voor de gemeente. Marc onderhoudt de trage wegen, raapt zwerfvuil op en geeft de jonge bomen water op warme zomerdagen. “Ik rijd ook vrijwillig met minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum en engageer me ertoe kinderen van mensen in armoede naar de speelpleinwerking te brengen.” Hij is verder ook voorzitter van de lokale kaartersclub en van de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten, de grootste vereniging in Avelgem.

Mentaliteit

Na zijn selectie wist Marc dat de kans om te winnen erin zat. “Mensen spraken er mij op aan, ze hadden het gelezen in de krant. Ik kreeg meerdere complimenten en hoorde van vrienden en buren dat ze op mij zouden stemmen. Het is alvast een eer om Krak van uw eigen gemeente te kunnen zijn.”

In 2022 breidt Marc een vervolg aan zijn tomeloze inzet van het voorbije jaar. “Ik blijf uiteraard verder doen zoals ik bezig was. Ik kan trouwens niet lang stilzitten, dat doe ik enkel als ik ziek ben. Ik verplaats mij nog heel vaak met de fiets want het is belangrijk om actief te blijven.”

Zwerfvuil opruimen

Het hele jaar door keurt hij wekelijks de ontmoetingscentra in Kerkhove en Waarmaarde. “Maar ik wil mij vooral verder focussen op het warm maken van kinderen voor de speelpleinwerking. Voor sommige mensen is zoiets niet vanzelfsprekend.”

Een groot deel van zijn vrijwillige werkuren spendeert de nieuwe Krak aan het opruimen van zwerfvuil. “Er ligt nogal wat in onze omgeving. Het is ongelooflijk hoe sommigen alles achterlaten alsof het vanzelf zal verdwijnen. Naast de gebruikelijke blikken en flessen vond ik de voorbije maanden heel wat mondmaskers op de weg en tussen de struiken. Het is hoog tijd dat de mentaliteit van sommige inwoners verandert, dat zou heel wat oplossen.”

Krak-koppel

Naast zijn vrijwillig dienstbetoon onderhoudt Marc thuis enkele hobby’s. “Sinds 2018 maak ik mijn eigen porto, zo’n vijftig liter per jaar. Dat deel ik uiteraard met vrienden en familie”, lacht de Waarmaardenaar. “Nu maak ik ook ijscrème, daarvoor heb ik onlangs een machine gekregen van een producent. Het is een heel plezante activiteit.”

Wat deze erkenning speciaal maakt is dat zijn vrouw Rita Van Eeckhout in 2008 verkozen werd tot allereerste Krak van Avelgem. “We vormen nu een Krak-koppel en dat vind ik fantastisch.” Naast zijn vrijwilligerswerk en hobby’s heeft Marc samen met zijn vrouw de handen vol met de kleinkinderen. “Die komen uiteraard op de eerste plaats, mijn andere activiteiten pas ik voor hen aan. Opa en oma zijn geeft een speciaal gevoel, voor de kleinkinderen daar doe je alles voor.”





Wat zou u na corona zo snel mogelijk opnieuw willen doen? “Gewoon genieten van de normale gang van zaken, zoals we die ons nog goed genoeg herinneren. Ik hoop op een sterke heropstart van alle verenigingen. Dat we snel en met z’n allen opnieuw kunnen kaarten, dat spelplezier mis ik een beetje. Ik wil samenkomen want onder de mensen zijn is zo belangrijk.”

Hoopt u anderen te inspireren met uw vrijwilligerswerk? “Ja, dat hoop ik echt. Er vallen namelijk vrijwilligers uit door ouderdom. We hebben nood aan jonge mensen. Als gepensioneerde is het natuurlijk gemakkelijker om tijd vrij te maken. De drukke agenda’s van de jongeren leiden tot een uitdagende zoektocht. Maar ik geniet er van om mijn steentje bij te dragen aan de gemeente,

Wat zijn uw favoriete plekken in Avelgem? “Spikkerelle! Het cultureel centrum is enorm gebruiksvriendelijk voor onze verenigingen. Als we met een grote groep willen samenkomen, huren we meteen de polyvalente zaal. We vinden er alles wat we nodig hebben, van drank tot belichting en geluid. De gemeente voorziet een volledige omkadering. Op het einde krijgen we de afrekening, dankzij dat gemak kunnen we ons volop concentreren op de activiteiten zelf.”





BIO

Privé

Marc Platteau (69) werd geboren in Tiegem. Hij is getrouwd met Rita Van Eeckhout en woont in Waarmaarde. Marc heeft met Rogald, Sandra en Wouter drie kinderen en is de trotse grootvader van Cies, Lara, Matti en Juul.

Loopbaan

Marc werkte jarenlang als kraanman bij Van Maercke in Kluisbergen. Op 56-jarige leeftijd ging hij met brugpensioen.

Vrije Tijd

Naast zijn grote inzet als vrijwilliger bij de gemeente en verenigingen, vindt Marc zijn plezier in het onderhouden van zijn eigen moestuin. Hij kweekt diverse groenten, druiven en aardappelen. Bovendien maakt hij zijn eigen porto. “Ik heb mijn eigen tap om af en toe eens van het resultaat te proeven.”