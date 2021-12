Knokke-Heist trekt verplicht een streep door Disney+Heldenplein

Door de nieuwe coronamaatregelen worden alle voorstellingen van Disney+ Heldenplein vanaf 26 december geannuleerd.

Vanaf 10 december tot en met 9 januari konden gezinnen, vrienden, partners, kleinkinderen en pubers terecht op het Heldenplein voor de magische ervaring van Disney.

Op het Heldenplein kon men de allerleukste Disney+-films en -series in een gezellig en veilig kader ontdekken. De locatie is opgebouwd uit 7 verschillende loges, waarin de gasten in een gezellige huiskamersetting met hun bubbel kunnen komen genieten van Disney+-films en -series.

De voorstellingen van 24 en 25 december gaan wel nog door. Voor wie een loge gereserveerd had, zoekt de gemeente Knokke-Heist een gepaste oplossing. Hou je mailbox in de gaten.