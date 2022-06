Joke (15) is Kinderkrak in Roeselare

Wat een routineoperatie moest zijn, schudde begin juli vorig jaar het leven van Joke Stragier helemaal door elkaar.

Nadat er in februari 2021 bij de vierderjaarsscholiere sociaal-technische wetenschappen aan het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie scoliose (abnormale kromming van de rug die bij ongeveer 3 procent van de mensen voorkomt, red.) werd vastgesteld, ging ze nietsvermoedend onder het mes. Joke ontwaakte echter in een nachtmerrie. “Ik was vanaf mijn middel volledig verlamd”, vertelt de moedige meid, die met haar ouders Filip Stragier en Micha Vantorre in Beveren woont. Maar aan de moed opgeven, denkt ze niet. “Ik ben al mijn hele leven erg sportief en ik wil nu zo snel mogelijk een handbike in huis halen om opnieuw te kunnen sporten.”

Die droom zal ze ook kunnen realiseren. Enkele steunacties brachten een pak geld in het laatje. Een pannenkoekenverkoop van VDL, de werkgever van Jokes mama, en enkele verenigingen bracht 5.670 euro op en haar school organiseerde een tombola om aangepast meubilair te kopen. “Al die steun doet me erg goed”, glundert Joke. “Ik heb maar één doel: een zo normaal mogelijk leven leiden.” (PVH)

