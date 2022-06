Zion (16) is Kinderkrak in Zulte

Zion Duyck (16) komt intussen bijna nek te kort om al zijn medailles aan te hangen. Hij viel al vaak in de prijzen in zijn vechtsport naar keuze: taekwondo.

Op 14 november vorig jaar werd hij Belgisch kampioen sparring in zijn gewichtsklasse van minder dan 50 kilogram, een overwinning die ook de verdienste is van vader en trainer Claude Duyck. “Eind jaren 90, begin 2000 deed ik ook op vrij hoog niveau aan taekwondo”, zegt Claude. “In 2014 ben ik herbegonnen en ik nam Zion mee. Hij vond het meteen leuk en deed van in het begin mee aan wedstrijden.” Dat Zion het Belgisch kampioenschap in Ottignies gewonnen heeft in november is extra straf want eind augustus scheurde hij nog de gewrichtsbanden in zijn voet. “Over een steentje gereden en gevallen bij het skaten”, zegt Zion. “Normaal train ik meer dan vijf uur per week maar door mijn blessure viel dit terug tot amper drie uur. In de finale van het tornooi had ik genoeg vertrouwen in mezelf, ik had gehoord dat mijn tegenstrever een lagere band had dan ik.” Intussen denk Zion er wel aan om te stoppen met taekwondo. “Ik vind alleen de competitie nog leuk en door corona heeft die twee jaar stilgelegen. Mijn motivatie is daardoor wat verminderd en ik heb nu ook een crossmotor gekocht. Deze week doe ik nog mijn proef voor mijn rode band en volgend jaar ga ik nog voor mijn zwarte maar waarschijnlijk stopt het dan.” (JF)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks