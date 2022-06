Zachary (12) is kinderkrak in Mesen: “Ik wil honden uitlaten van mensen die het zelf niet kunnen”

Zachary Lizoen (12) start de komende zomervakantie met een bijzondere uitdaging. “Ik zou graag de honden van mensen die dat niet meer kunnen uitlaten, in Mesen en Wijtschate. De affiches om mijn initiatief aan te kondigen, zijn alvast klaar.”

Zachary zit in het zesde leerjaar van VBS Mesen en trekt volgend schooljaar naar Ieper, waar hij in het Lyceum de eerste stappen in het middelbaar onderwijs zal zetten. “Ik wil later ook in het onderwijs staan.”

Dit laatste jaar in de lagere school werd voor Zachary bijzonder toen hij op Anzac Day de kans kreeg om een tekst voor te lezen. “Achteraf een leuke ervaring, maar op het moment zelf was ik best zenuwachtig.” Deze zomer kijkt Zachary uit naar het scoutskamp.

Perfect tweetalig

“Het wordt weer met volle teugen genieten. Niet alleen van de natuur, maar zeker ook van de kameraadschap. Dat je hier ook je plan leert trekken, bezorgt me een zekerheid voor de toekomst.” Zachary is ook perfect tweetalig.

“Dat hebben mijn ouders zo beslist. Ik volg de lessen op school in het Nederlands. De buitenschoolse activiteiten volg ik in het Frans. Zo ben ik lid van de atletiekclub EAH in Le Bizet. Deze winter nog werd ik tweede op de veldloop kampioenschappen van Henegouwen. In de zomer focus ik me op het verspringen en de lange afstanden.”

