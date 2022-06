Silke (16) is Kinderkrak in Wielsbeke“Passie voor dans en zwemmen in één”

Silke Holvoet uit Ooigem is een topper in het synchroonzwemmen. In november werd ze solo en in duet Vlaams kampioen en haalde ze brons op het Belgisch kampioenschap. Met haar team en comboteam SKF Zwevegem is ze Belgisch kampioen.

Bij het synchroonzwemmen bewegen de zwemmers ritmisch op de muziek. “We brengen technische of vrije figuren in combinatie met opduws. De bedoeling is dat we dit zo synchroon mogelijk met de muziek doen”, legt ze uit. Als kind deed ze aan dansen en klassiek ballet. “Toen ik met oma ging zwemmen, zag ik meisjes in het water dansen. Zo heb ik mijn sport ontdekt. Kort daarna heb ik me aangesloten bij Synchro Klub de Flamingo’s in Zwevegem. Voor mij was het perfect dat ik mijn passie voor dans en zwemmen in één sport kon beoefenen.”

Zo belandde Silke bij de Belgische top. Ze mag zelfs hoger mikken. “In april behaalde ik met mijn duetpartner in Frankrijk de limietpunten voor het Europees Jeugdkampioenschap. Dat vindt eind juni plaats in Spanje.” De studente economie-wiskunde is heel tevreden dat ze Kinderkraklaureaat is. “Zo kan de sport synchroonzwemmen eindelijk eens in het daglicht staan. In België wordt daar helaas veel te weinig aandacht aan gegeven.” (NVR)

