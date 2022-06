Mathis (16) is Kinderkrak in Anzegem

Als enige leerling uit het Heilig Hart College in Waregem werd Mathis Dewaele één van de 73 finalisten (of 0,8 procent van het totaal aantal deelnemers) van de Junior Wiskunde Olympiade. Hij werd samen met 55 anderen ‘Winnaar met de aanmoedigingsprijs’ voor deze uitzonderlijke prestatie.

Mathis Dewaele zit momenteel in het vierde middelbaar in een wiskunde-wetenschappenrichting met vijf uur wiskunde. “Volgend jaar wil ik verder in deze richting met nog meer uren wiskunde”, zegt Mathis Dewaele (16). “Ik vond het heel tof om mee te doen aan de Olympiade. De wedstrijd bestond uit drie rondes waarbij er meer dan 25.000 leerlingen deelnamen aan de eerste ronde met dertig meerkeuzevragen. Ongeveer 2.200 leerlingen bogen zich over de dertig meerkeuzevragen van de tweede ronde en ten slotte was er de derde ronde met honderdvijftig leerlingen aan de start. “Hierin dienden we vier open vragen te beantwoorden”, vertelt Mathis. “Deze waren echte hersenbrekers waarbij we een uitgebreide en onderbouwde bewijsvoering moesten geven. Mijn wiskundeknobbel heb ik mee van mijn papa. Hij is zeker even goed als ik”, knipoogt Mathis. (GV)

