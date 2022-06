Nienke (9) en Kasper (10) zijn Kinderkrak in Harelbeke

Kasper en Nienke Soetaert uit Harelbeke gaan alle twee naar de Vrije Basisschool Sint-Rita. Kasper zit in het vijfde leerjaar, Nienke in het derde.

“Het is een leuke school waar je veel kan leren en spelen”, aldus Nienke die ook ballet volgt aan de academie en turnt. Zij houdt van groen, planten en dieren. “Onze school doet veel voor het milieu.” Kasper volgt de afdeling techniekacademie. “Er zijn veel activiteiten, je leert er ook elektronica. Ik mocht al een uurwerkje maken en een hanger met magneten”, zegt Kasper, die voetbalde en volleybal speelde. Nu trekt hij op met vriendjes en tokkelt hij op zijn i-Pad. Hij zit vanaf september in de kindergemeenteraad. Zij hebben een zus Marit (6).

Snoepzakjes

Nienke en Kasper zijn lid van scouts Liederik Gidsen Adelheid Harelbeke. “Toen we hoorden dat al hun tenten en materiaal verloren gingen door overstromingen in Wallonië, wilden we meteen hulp bieden voor onze scoutsgroep en de mensen. We vonden het idee om snoepzakjes te verkopen goed, iedereen snoept graag”, vertellen Nienke en Kasper. “We hebben de puntzakjes zelf gevuld. Soms heb ik er wel zelf eentje gesnoept. (giechelt). We vroegen 3 euro voor een zakje”, vertelt Nienke verder. Uiteindelijk bracht de verkoop 500 euro op. (PVH)