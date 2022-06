Katie (10) is Kinderkrak van Torhout: “Het buitengewoon onderwijs vind ik top”

Katie Van Leerberghe (10) woont de ene week bij mama Femke Willems (35) en pluspapa Michael De Jonghe (38) in de Steenstraat in Wijnendale en de andere week bij papa Clive Van Leerberghe (37) en plusmama Hannelie Tailliaert in Zandvoorde.

In Wijnendale heeft ze twee broers, William (8) en Oscar (3), en haar enthousiaste huisgenoot, de hond Charlie. Met haar leerstoornissen is schoollopen niet evident voor Katie. Taal lukt prima, maar als gevolg van dyscalculie is alles wat rekenen betreft horror.

“Tot vorig schooljaar zat ik in het gewone basisonderwijs, maar hoe hard ik ook mijn best deed, het lukte me niet meer om te volgen”, zegt ze. “En dus ben ik sinds september overgestapt naar MPI De Zandkorrel in Eernegem, waar ik basisaanbod krijg. Eerst zag ik daar tegenop, maar nu vind ik het buitengewoon onderwijs top. Mama zegt dat ik helemaal ben opengebloeid en dat klopt. Hoe goed ik in het gewone onderwijs ook begeleid werd, nu maak ik écht vooruitgang. En daar ben ik superblij mee natuurlijk.”

Katie geeft nooit op en gaat gedreven aan de slag, zelfs als ze een rekenoefening wel 100 keer moet overdoen. Elke dag toont ze haar brede glimlach. Ze bewijst dat een leerstoornis geen drama hoeft te zijn.

“In mijn vrije tijd ga ik dansen bij EDC, de Elevation DanceCademy in Oostende. Ik volg er clipdance en moderne dans. Later zou ik een beroep met dieren willen doen. Hondenfluisteraar (lacht). Zeker niets waarbij je goed moet kunnen rekenen, want dat is mijn ding niet. Al doe ik altijd mijn uiterste best.” (JS)