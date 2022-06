Emma (13) is Kinderkrak in Diksmuide

Emma Vandaele is de dertienjarige dochter van Sylvie Vandaele. Zij is een Kinderkrak, omdat ze samen met haar mama 3.000 km aflegde voor haar vriendin Margot.

“In één jaar stapte ik 3.000 km, waarbij ik 500 euro heb ingezameld om meer onderzoek te laten doen naar de ongeneeslijke ziekte die mijn vriendin heeft. Ze heeft pulmonale hypertensie, een aandoening die het ademhalen bemoeilijkt. De ziekte zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat ze niet ver kan stappen. Het is een vreselijke ziekte en er is nog niet zo veel over geweten. Daarom vind ik het belangrijk om iets te doen, om geld in te zamelen, zodat er meer onderzoek kan gebeuren. Op die manier wordt er wellicht een oplossing gevonden voor de mensen die deze ziekte hebben”, vertelt Emma, die school loopt in GO! Diksmuide.

“Mama en ik wandelden evengoed in de omgeving als in de Ardennen, waar we trektochten deden, zoals onder meer de Tweefrontenwandeling. Mijn vriendin vindt het fijn dat iemand aandacht schenkt aan deze vrijwel onbekende ziekte en het initiatief neemt om mee te zoeken naar een oplossing.” (ACK)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks