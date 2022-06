Anthea (13) is Kinderkrak van Torhout: “Ik wil me inzetten voor de natuur en het klimaat”

Anthea Mackay (13), dochter van Tom Mackay (44) en Gwendoline Vermeire (45), woont in de Zeeweg.

Ze volgt het tweede jaar klassieke talen aan de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert, speelt in haar vrije tijd piano, gitaar en blokfluit en is graag creatief bezig. Ze kan uitstekend tekenen en schilderen. Maar bovenal houdt ze van het groen van het bos d’Aertrycke in haar directe omgeving en van de omgang met de dieren bij haar thuis: kippen, pony’s en een poes.

“Van jongs af wil ik me inzetten voor de natuur en het klimaat”, zegt ze. “Toen ik 9 was en schoolliep aan De Fonkel in Aartrijke, ben ik gestart met acties om geld in te zamelen voor Natuurpunt. Zo kan die organisatie bos aankopen of nestkasten voor kerkuilen. Ik bereidde met de hulp van mama confituur, bakte taarten en schreef verhalen om alles voor het goede doel te verkopen.”

“Eind juni neem ik deel aan Expeditie Natuurpunt met het team De Houtlanders. Dat betekent in twee dagen 57 kilometer wandelen ten voordele van bosaankoop in Groenhove. We hebben al meer dan 2.000 euro ingezameld en dat bedrag dikt nog elke dag aan. Later zou ik eventueel bio-ingenieur willen worden om bij Natuurpunt te gaan werken. Geschiedenis en wetenschap interesseren me sterk. Ik ben heel bezorgd over de klimaatevolutie.” (JS)