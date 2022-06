Anouk (14) is Kinderkrak in Ruiselede

Anouk (14) is de dochter van Wim Devos en Evelyne Theys. Ze studeert aan het Sint-Jozefinstituut in Tielt. Haar vrije tijd spendeert ze aan paarden, trainingen en jumpingwedstrijden.

“De microbe, de passie voor paarden kreeg ik via mijn broer Jasper (18). Het was rond de tijd van zijn eerste communie dat we een paard hadden voor Jasper. Ik mocht als klein meisje van amper 4 jaar ook eens op de rug van dat edele dier plaatsnemen. Ik was meteen verkocht. Na enkele jaren stapte Jasper over naar basket op topniveau. Ik bleef onverminderd de passie koesteren. Ik volgde privélessen, rij nu ruim vier jaar paard en doe sinds drie jaar mee aan wedstrijden. Jumping doe ik met Caspar, een 15-jarige ruin, of eerder sporadisch met Calisto de coeur d’or Z, een 7-jarige ruin. Nu doe ik jumpings via de organisatie WVUR, regionaal met mijn tophoogte van 1,30 meter. Op 30 april behaalde ik mijn eerste zege in Waregem. Mijn ambitie is groot, maar realistisch. Volgend jaar sta ik wellicht in de nationale competitie, met een streefdoel van minstens 1,40 meter hoog. Dit seizoen zijn we zowat elke week ergens aan de slag. Wat kan ik meer wensen dan deze perfecte combinatie: het plezier dat ik eraan beleef én de vooruitgang die we boeken. Toch keitof!” zegt de jonge paardenliefhebster. (RV)

