VAXPO houdt er (tijdelijk) mee op

Na 228 dagen en 250.000 prikken sluit het vaccinatiecentrum in Kortrijk straks de deuren. Voorlopig toch, VAXPO spreekt van een ‘waakstand’ tot eind augustus. Als de nood zich stelt om terug te beginnen prikken kan er zo vlug weer opgestart worden. Het callcenter blijft beperkt operationeel.

Waakstand

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in maart 2021 is VAXPO, het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne, 228 dagen open geweest. Eerst in Kortrijk XPO, daarna verhuisde het centrum naar de Budafabriek.

Ruim 93 procent van de volwassen bevolking intussen volledig gevaccineerd, ongeveer 84 procent een booster in deze eerstelijnszone. Van de jongeren tussen 12 en 17 jaar kreeg ruim 8 op 10 de basisvaccinatie en bij de kinderen tussen 5 en 11 jaar gaat het om 26,5 procent.

Mogelijke heropening in najaar

In totaal werden er 253.896 vaccins uitgedeeld. De laatste prik zal op 19 april gezet worden, zo heeft iedereen de kans gekregen om zijn of haar vaccinatieschema te vervolledigen.

De Vlaamse regering vroeg echter aan de centra om in waakstand te gaan, om een snelle opstart te verzekeren indien nodig. Volgens het persbericht van stad Kortrijk ziet er ernaar uit dat er in het najaar van 2022 opnieuw een boostercampagne wordt gelanceerd. Het callcenter van VAXPO blijft tijdens deze sluiting van VAXPO wel operationeel