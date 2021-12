Knokke-Heist is kampioen van de boosterprikken

Meer dan 55 procent van de inwoners van Knokke-Heist heeft intussen een derde prik van het coronavaccin gekregen. Daarmee is de kustgemeente nationaal boosterkampioen. Over heel West-Vlaanderen kreeg bijna vier op de tien inwoners de boosterprik, al zijn er opvallende regionale verschillen.

Niemand kan het boostertempo van Knokke-Heist volgen. De kustgemeente heeft intussen meer dan 55 procent van haar inwoners een derde keer gevaccineerd. Enkel Blankenberge komt met 50 procent geboosterde inwoners in de buurt.

De vaccinatiecentra van de eerstelijnszone Oostkust, waartoe verder ook Zuienkerke, De Haan en Damme behoren, houden er dan ook een strak tempo op na. Over alle leeftijdscategorieën heen staat Oostkust met ruim 48 procent toegediende derde prikken het verst.

Hier en daar trager

De traagste eerstelijnszone is Houtland en Polder, waar Torhout, Gistel, Oudenburg, Kortemark, Koekelare en Ichtegem deel van uitmaken. Daar kreeg voorlopig slechts 29 procent van de inwoners een derde prik. Ook de regio’s rond Kortrijk (32,50 procent) en Menen (34 procent) komen achter. Dat de bevolking in die laatste twee gemiddeld het jongst is, speelt natuurlijk een belangrijke rol.

Over heel de provincie gezien is intussen bijna vier op de tien West-Vlamingen geboosterd. Kijken we enkel naar de 65-plussers, dan gaat het zelfs om bijna negen op de tien. Daarmee doet West-Vlaanderen haar titel van meest gevaccineerde provincie opnieuw alle eer aan.

Twijfel over kinderen

Sinds begin deze week staat ook het licht op groen voor het vaccineren van 5- tot 11-jarigen met het Pfizer-vaccin. Dat heel wat ouders nog twijfelen om hun zoon of dochter te laten inenten tegen corona, blijkt uit de nieuwste motivatiebarometer van het team van Maarten Vansteenkinste (UGent). Daar geeft bijna vier op de tien aan zijn of haar kind zeker niet te zullen laten vaccineren. Ruim een derde zal ‘waarschijnlijk weigeren’ of heeft nog twijfels, een kwart van de ouders is wel van plan om hun kind een vaccin te laten krijgen.