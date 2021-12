In drie maanden sloten 38 klassen in de Meense basisscholen door coronabesmettingen

Directies, leerkrachten en het stadsbestuur van Menen willen meer communiceren over het aantal besmettingen in hun scholen en de extra druk. In september, oktober en november moest geen enkele school de deuren sluiten, maar gingen wel 38 klassen op slot.

De cijfers gelden voor de 21 scholen, dit in zowel basis als secundair onderwijs van de stad, in de periode van 1 september tot 30 november. Het aantal besmette leerlingen: 368, aantal besmette personeelsleden: 65, aantal personen in quarantaine: 609, aantal gesloten klassen: 38 (allemaal in het basisonderwijs), aantal crisiscellen onderwijs: 9. Er werd geen enkele school gesloten.

In november vond in het bijzijn van schepen van Onderwijs, Griet Vanryckegem, een overleg plaats tussen het stadsbestuur en alle directies basisonderwijs van de stad Menen.

Schepen Vanryckegem: “Het aantal besmettingen in de scholen en de druk op leerlingen, leerkrachten, directies en ouders was nog nooit zo groot. Directies werken in uiterst moeilijke omstandigheden en kunnen zich niet meer richten op hun kerntaak. De scholen doen er alles aan om maximaal open te blijven en om goed te communiceren. Ze overleggen hierbij steeds met het CLB, de contacttracing en de crisiscel onderwijs van de stad. Helaas worden ook het CLB en de contacttracing overspoeld, wat het werk voor directies nog moeilijker maakt.”

Inwoners informeren

“Naar aanleiding van dit overleg met de directies, kwam de vraag naar boven om de inwoners van onze stad te informeren over het aantal klassluitingen en het onvermogen soms om klassen open te houden. We hopen dat ouders, bij het zien van deze cijfers, blijvend begrip kunnen opbrengen. Directies geven aan dat de dankbaarheid en het begrip van ouders, een hart onder de riem zijn voor het hele schoolteam”, vervolgde de schepen.

Met de crisiscel onderwijs monitort stad Menen alle besmettingen en quarantaines. De crisiscel staat daarnaast paraat voor scholen die zich in moeilijke situaties bevinden.

(WO)