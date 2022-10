Een bloemetje voor Sabine die mee bouwt aan de droom van Huis Snello

“Sabine Bonte uit Stalhille verdient een bloemetje”, schrijft Joke Hillewaert in een mail aan de redactie van KW. “Een enthousiaste dame die met heel veel bezig is. Ze zet zich bijvoorbeeld vrijwillig in voor de uitbouw van de vzw Huis Snello.”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een goeie buur of een duivel-doet-al? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Huis Snello bouwt een huis voor mensen met een beperking die zelf de droom hebben om zelfstandig te gaan wonen, een droom die ze samen met hun ouders delen”, licht Joke verder toe. “Sabine gaat naar vergaderingen, denkt mee maar steekt ook de handen uit de mouwen om dit verder te realiseren.”

Huis Snello is een ambitieus project, een nieuwbouw die onderdak biedt aan 15 studio’s in Snellegem. De ouders van de jongvolwassenen zijn de drijvende kracht achter de vzw maar ze kunnen ook rekenen op een warme samenwerking met bouwfirma Toontjeshuis en Oranje vzw die als zorgpartner optreedt.

“Ik werk vanuit mijn hart. Ik wil zin geven aan het leven”

Sabine zetelt als vrijwilliger in het bestuur van Snello, als niet-ouder van een van de bewoners. “In mijn dagjob ben ik bij Brake Out coach van jongeren met een ondersteuningsnood”, verduidelijkt Sabine (42). “We leggen de focus op hun talenten, niet op de beperkingen. Zo is de brug naar Huis Snello snel gemaakt. Mijn expertise in het coachen en mijn vaardigheden binnen het leefgroepwerk zijn een meerwaarde voor de vzw.”

Maar Sabine weet vooral ook wat het is om ouder te zijn van een kind met een beperking. Twaalf jaar geleden moesten zij, haar man Nico en zus Mila afscheid nemen van Nola die op tweejarige leeftijd het leven liet. “Ik wil léven, niet overleven. Vandaar dat ik volledig vanuit het hart werk. Ik wil zin geven, iets betekenen voor mensen”, besluit Sabine die zich verder blijft bijscholen in vakgebieden als stress, trauma en rouw. (mlt)