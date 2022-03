Een bloemetje voor Marie-Jeanne die voor ‘een warm nestje’ zorgt

Marie-Jeanne Dierickx (71) uit Oostkamp heeft het overgrote deel van haar leven voltijds gewerkt, drie kinderen opgevoed en voor de vijf kleinkinderen gezorgd. Nu zorgt ze ook voor haar man Roger. En dat verdient toch wel een bloemetje.

“Graag wilde ik mijn mama in de bloemetjes zetten voor haar goeie zorgen”, schrijft dochter Cindy Bleyenberg in een mail aan KW. “Mama staat niet alleen altijd klaar voor ons, haar drie kinderen, schoondochters en schoonzoon. Ze zorgt ook voor onze papa die in een rolstoel zit, kampt met diabetes en twee jaar geleden te horen kreeg dat hij longkanker heeft. Altijd staat ze klaar.”

Ik ga die kleintjes hier in huis wel missen

“Ook voor haar vijf kleinkinderen. Naar de crèche gingen ze niet. Neen, dat was niet nodig, oma zou ze wel opvangen. De oudste is ondertussen zestien jaar, de jongste drie. Dit alles verdient zeker een bloemetje, want we zeggen niet genoeg wat ze allemaal voor ons doet. Simpelweg een warm nestje bieden voor iedereen.”

“Het gaat goed met mij, dankjewel. We doen voort, hé”, lacht Marie-Jeanne wanneer we haar een bos ruikers overhandigen. “Vooral voor mijn kleinkinderen. Ik heb ze allemaal opgevangen, alle vijf. De jongste is nu drie en zal straks naar de kleuterklas gaan. Ik ga dat wel missen, die kleintjes hier in huis. Het is altijd fijn als de al wat oudere kleinkinderen op woensdagmiddag binnenspringen om een bord spaghetti mee te eten. Met grote ballen in tomatensaus, daar houden ze van.”

Niet dat Marie-Jeanne vreest dat ze zich binnenkort zal vervelen. “Nee, ik heb altijd wel iets omhanden. De tuin, het onderhoud van het huis… Alles is voor mij. Ik zorg ook voor mijn man Roger (71). Door vaatfalen is zijn been geamputeerd in 2014, in november 2020 is longkanker bij hem vastgesteld. Een zware klap, maar kom, het is nu stabiel. We slaan er ons wel doorheen.”