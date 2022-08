Rustig genieten langs de Lovaart bij De Voart

Onze regio telt ook dit jaar weer heel wat zomerbars, met elk hun eigen identiteit waarmee ze je trachten te overtuigen om een zomerse namiddag of avond bij hen te spenderen. Wij gaan zelf regelmatig langs in een zomerbar en stellen die graag aan u voor.

Wie zit erachter: Thomas Arnaert (24) baat al voor het derde jaar op rij de zomerbar uit. Hij is de zoon van Nancy Declercq, uitbaatster van café De Engel in de Hogebrugstraat in Lo.

Vanwaar de naam: De zomerbar is gelegen langs de Lovaart.

Concept: Het domein van Zomerbar De Voart is heel uitgestrekt. Je kan er rustig zitten in de weide, op het door Thomas met paletten ineen getimmerde terras, in knusse hoekjes of in de overdekte loods. Kinderen kunnen stoeien op een springkasteel.

Sfeer: Zomerbar De Voart ligt middenin de natuur tussen de weiden en de velden.

Zeker drinken: Cocktail van het huis ‘De Voart’ is een aanrader.

Zeker proeven: De Voart heeft geen speciale menukaart. Je kan er wel een portie gemengd met kaas en salami, een croque uit het vuistje, pizzaatjes en ijsjes verkrijgen.

Ons oordeel: Een gezellige, ruime zomerbar waar je in alle rust iets kan drinken middenin de natuur. Bij slecht weer, kan je terecht in de loods of het overdekt terras buiten.

Bereikbaarheid: De zomerbar ligt langs het jaagpad tussen Veurne en de wijk Fintele in Pollinkhove. Zowel vanuit Lo als Pollinkhove is zomerbar De Voart gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken.

Openingsuren: De Voart is nog open tot zondag 28 augustus van 11 uur tot middernacht.