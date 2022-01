Betoging tegen coronamaatregelen in Brugge verloopt zonder incidenten

Een goeie 1.500 betogers verzamelden zondagnamiddag in het Brugse stadscentrum voor een manifestatie tegen de coronamaatregelen. ‘Liefde, vrijheid, democratie’, was opnieuw de leuze van de manifestanten die het vooral gemunt hadden op de vaccinatie en de coronapas.

Na als bij eerdere manifestaties tegen het coronabeleid in de Brugse regio werden de deelnemers opnieuw aangevuurd door spreekbuis Hans Blanckaert, de uitbater van horecazaak Kingsclub in Sint-Pieters bij Brugge. Hij verwelkomende de manifestanten op ‘t Zand en introduceerde er een reeks sprekers die allen het gevoerde coronabeleid op de korrel namen.

Een van de sprekers maakte het wel erg bont en beweerde dat het coronavirus welbewust in een laboratorium werd ontwikkeld om zo de bevolking via vaccins en verplichte QR-codes te onderwerpen en controleren.

Vlaams Belang

Opmerkelijk was de diverse samenstelling van het opgekomen publiek, een goeie 1.500 mensen. We spotten mensen van alle leeftijden, gezinnen met jonge kinderen en betogers van zowel linkse als rechtse origine. En er werden zowel Vlaamse als Belgische vlaggen meegedragen. Vanuit de politiek was het wel vooral Vlaams Belang dat aanwezig was, met parlementsleden Wouter Vermeersch en Dominiek Sneppe.

Een van de deelnemers aan de betoging die we spraken was Melanie Vanoverberghe uit Lissewege. Ze kwamen samen met haar dochtertje naar ‘t Zand afgezakt. “Ik ben hier vooral omdat ik wil opkomen voor vrijheid en tegen de quasi verplichtte vaccinatie. Een echte verplichting is het nu nog niet maar niet gevaccineerden, zoals ik, krijgen zodanig veel beperkingen dat het bijna op hetzelfde neerkomt”, zei Melanie, die als onthaalmedewerkster in een zorginstelling werkt.

“Waarom ik me niet laat vaccineren? Ik vertrouw liever op mijn eigen, natuurlijk immuniteit. Zeker voor mensen die nog relatief jong en gezond zijn is zo’n vaccinatie helemaal niet nodig. Ik vraag me ook af waarom er enkel over vaccinatie gesproken wordt als enige en enkel remedie. Waarom gaat het het niet over goede voeding en een gezonde levensstijl? Ook al die beperkende maatregelen zijn onzinnig. Mijn dochter mag wel gaan schaatsen maar ik mag niet langs de kant staan kijken. Wie verzint zoiets?”

Geen incidenten

Onder leiding van voorman Hans Blanckaert, die zijn ‘troepen’ aanstuurde vanop zijn quad, trok de massa na enkele toespraken op ‘t Zand richting de Markt waar onder meer een in het Vrijheidsbeeld verklede dame had postgevat op de sokkel van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck. ‘Liefde, vrijheid, democratie, tegen dictatuur’, klonk het daar nog uit vele honderden kelen.

De politie was beperkt en eerder discreet aanwezig maar de manifestatie verliep zonder incidenten.

(PDV)