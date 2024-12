“Beseffen meer dan ooit hoe hecht we zijn”: voetbalvrienden brengen eerbetoon aan Maxim (26) en schenken 15.000 euro aan De Warmste Week

Over een prachtig eerbetoon gesproken. De voetbalvrienden van Maxim Trio – de populaire stranduitbater uit Knokke die enkele weken geleden onverwacht overleed op vakantie in Panama – schenken een cheque van 15.000 euro aan De Warmste Week. Bij Sander Gillis mochten ze hun verhaal doen én de cheque overhandigen. Het zorgde voor emotionele taferelen, want heel wat vrienden en dichte familie van Maxim kwamen naar Brugge afgezakt. “Het besef dat hij er niet meer is, moet nog volledig doordringen.”

Het is ondertussen ruim een maand geleden dat Maxim Trio (26) om het leven kwam tijdens een vakantie met zijn broer en vrienden in Panama. Het nieuws over zijn dood ging als een schokgolf door Knokke-Heist. Bij zijn voetbalvrienden van FC Collins was dat niet anders. De voetbalploeg was een van Maxims andere passies, naast zijn strandbar Collins Club. “Zelfs nu, enkele weken na het nieuws, moet het besef dat Maxim er niet meer is nog helemaal doordringen”, zegt Louis Elferink.

Maxim was behalve voorzitter ook een van de grote bezielers van de amateurvoetbalploeg toen die in 2022 boven het doopvont werd gehouden. Vlak voor zijn overlijden maakte de ploeg bekend dat ze een naaktkalender op de markt zouden brengen voor het goede doel. Een vette knipoog naar een aflevering van FC De Kampioenen – de favoriete serie van veel spelers. De opbrengst? Die zou naar De Warmste Week gaan. In samenspraak met de ouders van Maxim beslisten de voetballers om de kalender alsnog uit te brengen. Als ultiem eerbetoon.

Emotioneel moment

Donderdagavond laat werden de leden van FC Collins verwacht in Het Warmste Huis op ‘t Zand in Brugge. Ze overhandigden een cheque van maar liefst 15.000 euro. Een emotioneel moment. Want in het publiek waren heel wat vrienden en dichte familieleden zoals de ouders van Maxim aanwezig die een sjaal van FC Collins hoog hielden. Ze zochten steun bij elkaar en vonden troost in de mooie woorden. Al konden verschillende aanwezigen hun tranen niet bedwingen.

Aan tafel bij Sander Gillis nam Louis Elferink in naam van de groep het woord. “Onze kalenders waren op 41 stuks na helemaal uitverkocht. 85 exemplaren verkochten we, verspreid over heel Vlaanderen. Het was een enorm succes. Napoleon Games is een van de sponsors van ons ploegje en zij besloten de opbrengst van 7.500 euro te verdubbelen. Een fantastisch mooi gebaar waar we heel blij mee zijn.”

Deugd om samen te komen

Het radiomoment zorgde voor trots, maar tegelijk werd nogmaals keihard duidelijk hoe groot het gemis om Maxim is. “We vonden het belangrijk dat geld in te zamelen. Na zijn dood kreeg het thema eenzaamheid voor ons nog extra betekenis”, zegt Louis. “We zochten en vonden steun bij elkaar en beseffen meer dan ooit hoe hecht we zijn als groep. Dat is ook de reden waarom we beslisten dat FC Collins sowieso zal blijven bestaan. Er was, is en zal altijd veel verdriet blijven bij ieder van ons, maar het doet elke keer opnieuw deugd om samen te komen. In deze moeilijke periode hebben we elkaar nóg meer gevonden. Maxim zou het niet anders gewild hebben dan dat we de ploeg verder zouden zetten”, besluit Louis. (MM)