De ‘FC De Kampioenen van Knokke’ gaan Boma, Xavier en Marcske achterna met… naaktkalender: “Ja, we zijn gróte fan”

Kampioen zijn is plezant? Aan de leden van cafévoetbalploeg FC Collins hoef je het niet uit te leggen. De amateursjotters worden al eens de ‘FC De Kampioenen van Knokke’ genoemd, maar een belediging is dat voor de bende niet. Integendeel, want stuk voor stuk zijn ze grote fan van de reeks. Nu gaan ze Marcske, Boma en Xavier zelfs achterna met hun eigen… naaktkalender voor het goede doel. “De inspiratie haalden we in een van de afleveringen”, glimlacht Louis Elferink (25).

Wat als je een ludiek idee in een WhatsAppgroep gooit en binnen de vijf minuten bijna iedereen enthousiast wil meedoen? Dan zet je dat idee gewoon om in realiteit. Het is wat ze bij FC Collins hebben gedaan. De cafévoetbalploeg bestaat nog maar twee jaar, maar de spelers en leden zitten niet verlegen om een stunt. Eind vorig seizoen organiseerden ze al Het Gala van De Gouden Birkenstock. De ludieke tegenhanger van de Gouden Schoen, zeg maar. De naam van hun gala? Een verwijzing naar het schoenenmerk dat in Knokke veel wordt gedragen. Om maar te zeggen: bij FC Collins staat plezier voorop.

Presentator van dienst toen? Leo Van Der Elst. “Ik heb die mannen op die manier beter leren kennen en het is fantastisch hoe ze alles aanpakken. Ook op sociale media zijn ze heel actief. Inclusief verkiezing van speler van de maand”, glimlacht Van Der Elst. “Zie ze gerust als de FC De Kampioenen van Knokke. En dat bedoel ik positief. Ja, ik ben fan.” En hij is duidelijk niet alleen. Bij elke thuismatch staan gemiddeld honderd supporters langs de kant bij de cafévoetbalploeg.

Naaktkalender

Louis Elferink (25), een van de spelers, glimlacht hartelijk om de vergelijking met de legendarische ‘Kampioenen’. “Het klopt in zekere zin wel. We zijn één grote vriendengroep en hangen goed aan elkaar. En ja, we zijn enorme fans van FC De Kampioenen. Al hoop ik dat we op het veld toch net iets beter presteren”, knipoogt Louis, die meteen ook duiding geeft bij de nieuwste stunt van de Knokse cafévoetbalploeg: een naaktkalender.

De inspiratie haalden ze – hoe kan het ook anders – bij een aflevering van De Kampioenen waar Boma, Xavier en co een naaktkalender maken om de clubkas te spijzen. “Waarom zouden wij dat óók niet doen in het kader van De Warmste Week, schoot er door mijn hoofd. Eén WhatsAppbericht later was het enthousiasme meteen groot. Het begon als grapje, maar toen we merkten dat de goesting er was én het praktisch haalbaar was zijn we er vol voor gegaan.”

Het resultaat? Een naaktkalender die je vanaf 18 november kan bestellen. Al is het een naaktkalender ‘met een hoek af’, wat perfect aansluit bij de vrienden. “Geslachtsdelen zijn er voor de duidelijkheid niet zichtbaar”, zegt Louis. “We zijn bij elk van onze sponsors op locatie geweest om een foto te nemen. Telkens met een knipoog naar hun product. Bij een verfbedrijf staan de verfpotten bijvoorbeeld strategisch geplaatst. Bij ‘Bavet’ speelden we dan weer met de bavetten om tot een mooi resultaat te komen. En ja, we zijn zelf zeker tevreden met het resultaat. Volgende week zullen we op onze sociale media een video lanceren waarin de mensen de ‘making of’ kunnen zien.”

De voetballers maken de kalender uiteraard niet zomaar. De spelers van FC Collins – allemaal jongemannen tussen de 20 en 28 jaar – schenken de helft van de opbrengst aan De Warmste Week. “Momenteel zijn er vijfhonderd kalenders besteld. Per exemplaar vragen we 25 euro. En ja, bij groot succes kunnen we er zeker extra laten drukken”, besluit Louis met de glimlach. Wie interesse heeft: hou zeker de sociale media van FC Collins in de gaten voor de lancering. (MM)