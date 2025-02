Niet meer in Brugge: De Warmste Week keert terug naar Limburg en vindt dit jaar plaats in Genk

De Warmste Week vindt dit jaar plaats in Genk. Daarmee verhuist het evenement na twee jaar in Brugge terug naar de provincie Limburg. Dat maakt de VRT woensdag bekend.

Van donderdag 18 tot en met woensdag 24 december strijkt het evenement neer in de Limburgse mijnstad. De organisatie bracht ter gelegenheid van de aankondiging woensdag een vlam aan op de mijnschachten op de site van C-Mine. De exacte locatie van het evenement is nog niet bekend. Drie jaar geleden, in 2022, vond het evenement plaats in het stadspark van Hasselt.

De burgemeester van Genk, Wim Dries, reageerde al. “Voor mij is Genk altijd de warmste stad van Vlaanderen”, aldus Dries. “Daarom ben ik ontzettend trots dat De Warmste Week onze solidariteit en warmte erkent en naar onze stad komt. Het is de kers op de taart van ons feestjaar, waarin we ons 25-jarig bestaan als stad vieren. Ik kijk ernaar uit om al die Genkse warmte met heel Vlaanderen te delen”, klinkt het.

De voorbije twee jaar ging het evenement door op ‘t Zand in Brugge. Vorig jaar zamelden de acties voor projecten rond eenzaamheid ruim 8,9 miljoen euro op. Het thema van De Warmste Week 2025 wordt in de loop van het voorjaar bekendgemaakt.

“Toen de VRT begin 2023 contact met ons opnam met de vraag om De Warmste Week in Brugge te organiseren, hebben we onmiddellijk enthousiast ingestemd”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw. “Zowel onze stadsadministratie als de horeca hebben zich volledig ingezet om van de editie van 2023 een groot succes te maken. Vanaf het begin was echter duidelijk dat dit een eenmalige organisatie zou zijn.”

Andere kandidaat

Na de geslaagde editie in december 2023 verwachtte Brugge aanvankelijk geen tweede editie. “In januari 2024 vroeg de VRT ons alsnog of we openstonden voor een tweede editie, omdat zij van mening waren dat de andere kandidaat-gemeenten niet voldoende geschikt waren. Daardoor kwam er een nog sterkere tweede editie in 2024. De VRT liet toen al weten dat een derde editie enkel zou plaatsvinden als er opnieuw geen geschikte kandidaat werd gevonden”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Al in september 2024 werd de Brugse burgemeester gecontacteerd door zijn collega Wim Dries, burgemeester van Genk, die interesse toonde in de organisatie van De Warmste Week. “In december kwamen Wim Dries en een schepen zelfs twee dagen naar Brugge om de sfeer op te snuiven en ervaringen op te doen. In januari gaf de VRT tijdens een evaluatie van de editie 2024 aan dat er bijna een akkoord was met Genk. De beslissing kwam voor mij dan ook niet als een verrassing”, geeft Dirk De fauw toe.

Perfecte gaststad

Toch onderstreept de Brugse burgemeester dat zijn stad een ideale locatie was voor het solidariteitsevenement: “Met ‘t Zand als ruime evenementenlocatie, uitstekende elektriciteitsvoorzieningen, een ondergrondse parking, de nabijheid van het station en het BMCC, en een stadsadministratie met ervaring in het organiseren van grootschalige evenementen, was Brugge de perfecte gaststad.”

“Maar een wissel naar de andere kant van Vlaanderen is begrijpelijk en aanvaardbaar. Dat De Warmste Week nu naar een andere provincie trekt, is een logische keuze. Na eerdere edities in Boom, Kortrijk, Hasselt en tweemaal Brugge is het nu de beurt aan een Limburgse centrumstad.”

Tot slot wenst burgemeester Dirk De fauw zijn collega Wim Dries en de inwoners van Genk veel succes bij de organisatie van De Warmste Week 2025….