Woonzorgcentrum Sint-Augustinus zamelt 7.656 euro in voor strijd tegen eenzaamheid

De Warmste Week zette zich dit jaar in voor projecten tegen eenzaamheid. Omdat sommige ouderen zich vaak eenzaam voelen, vlamde het woonzorgcentrum Sint-Augustinus mee. Directeur Françoise De Vreeze en een groep medewerkers van het rusthuis organiseerden een dag vol activiteiten voor jong en oud. Dat bracht liefst 7.656 euro op.

Een op de twee Vlamingen voelt zich geregeld eenzaam, wat heel veel is. “Eenzaamheid is een thema dat het personeel en de bewoners van het woonzorgcentrum na aan het hart ligt”, zegt Françoise. “Het is een groot, maar vaak weinig zichtbaar euvel, zeker bij ouderen. Toen we hoorden dat eenzaamheid het thema van De Warmste Week werd, wilden we ons hier meteen voor engageren. Met onze acties brachten we verbinding en warmte in het woonzorgcentrum en breder in de hele leefgemeenschap.”

Een enthousiaste werkgroep zette de dag op poten. Er werd gestart met een uitgebreid ontbijtbuffet, gevolgd door een sfeervol aperitiefconcert. De hele dag kon iedereen in de gezellige winterbar terecht. ’s Middags en ’s avonds werd er lekkers geserveerd in de pastabar. De Sint en zijn roetpieten kwamen even op bezoek en er had een wervelend dansoptreden plaats door Tommorrow’s Dance Factory. De avond werd afgerond met een dj-set in de winterbar.

Met geld naar Brugge

Op 23 december trok directeur De Vreeze met schepen van Woonzorgcentrum Joost Cuvelier en een groep medewerkers en rusthuisbewoners naar Brugge om er het bijeengesprokkelde bedrag te overhandigen aan het team van De Warmste Week. Dat werd een onvergetelijke uitstap.

Françoise De Vreeze is in haar nopjes met de getoonde solidariteit. “Een dikke merci aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen”, zegt ze “Op de eerste plaats de organiserende werkgroep voor de tomeloze inzet, maar ook alle vrijwilligers voor hun tijd en energie, het stadsbestuur voor de logistieke ondersteuning en natuurlijk iedereen van ons woonzorgcentrum voor de steun.” (JS)