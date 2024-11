Maxim (26) uit Knokke-Heist overleden tijdens vakantie in Panama

Tijdens een vakantie met vrienden in Panama is Maxim Trio (26) uit Knokke-Heist om het leven gekomen. Dat bevestigt zijn familie. De jonge twintiger was in de kustgemeente een graag gezien figuur en is de uitbater van de bekende strandbar Collins Club. “Na een avondje stappen werd hij levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer”, klinkt het.

De verslagenheid in Knokke-Heist was zondag groot toen het nieuws over het onverwachte overlijden van Maxim Trio (26) doorsijpelde. Vrienden zochten troost bij elkaar en legden onder andere bloemen neer op het strand. Dé plaats waar Maxim Trio het liefste was. In de kustgemeente is hij dan ook alom bekend als zaakvoerder van de populaire strandbar Collins Club.

Maar afgelopen weekend viel de hemel op het hoofd van iedereen die Maxim lief had. De jonge twintiger was op reis en kwam om het leven tijdens zijn verblijf in Panama. “Mijn beste vriend, grote broer of zoals bij velen bekend als nonkel Trio of voorzitter is zaterdagmorgen, na een nachtje stappen, levenloos aangetroffen in zijn bed in het hotel in Panama waar we toen verbleven”, klinkt het in een geschreven tekst van de broer van Maxim, die de vader ons bezorgde. “Gezien zijn jeugdige leeftijd en goede fysieke paraatheid kwalificeren de autoriteiten dit als een verdacht overlijden. Daarom zal er maandag en dinsdag een autopsie plaatsvinden. Normaal gezien wordt Maxim dan in de loop van de week naar België gerepatrieerd. Nogmaals dank aan iedereen voor de steun.” (MM)