Voetbalvrienden brengen naaktkalender alsnog uit als eerbetoon aan in Panama overleden voorzitter Maxim (26): “Hij zou het niet anders gewild hebben”

FC Collins, de amateurvoetballers uit Knokke die zich spiegelen aan FC De Kampioenen, brengen alsnog hun naaktkalender uit voor het goede doel. Enkele weken geleden overleed hun voorzitter Maxim Trio, de populaire stranduitbater, onverwacht tijdens een vakantie in Panama. “Na overleg met zijn familie hebben we beslist de wens van Maxim voort te zetten en de kalender uit te brengen zoals hij het voor ogen had”, zeggen zijn voetbalvrienden.

‘De ‘FC De Kampioenen van Knokke’ gaan Boma, Xavier en Marcske achterna met… naaktkalender’, was de titel van het artikel vorige maand. De sympathieke vriendenbende van de amateurvoetbalploeg FC Collins stelde vol trots hun initiatief voor het goede doel voor. Eén van hen was Maxim Trio (26), voorzitter van het ploegje, dat tevens vernoemd werd naar zijn populaire strandbar in Knokke.

Nog geen week later – vlák voor de kalender zou gelanceerd worden – kregen de vrienden een koude douche te verwerken. Hun voorzitter Maxim Trio overleed onverwacht tijdens een vakantie in Panama. De verslagenheid bij vrienden en familie was enorm. Maxim, de sfeermaker en degene die mensen bij elkaar bracht, was niet meer. Knokke-Heist was in shock. Wanneer de mensen een laatste groet kunnen brengen aan Maxim staat nog niet vast.

Ondertussen beslisten de voetbalvrienden wel dat ze hun naaktkalender ten voordele van de Warmste Week alsnog zullen lanceren. Omdat Maxim het niet anders zou gewild hebben, zeggen ze. “We namen deze beslissing in samenspraak met zijn familie”, zegt Louis Elferink namens FC Collins. “Maxim was onze geliefde voorzitter, een goede vriend en inspiratiebron voor ons allemaal. Hij daagde ons uit om groot te dromen – zowel op als naast het veld – en geloofde in het potentieel van de club. Hij was ongelofelijk trots op het verhaal dat we samen aan het schrijven waren.”

Steun

Voor de beslissing om door te gaan met de naaktkalender gingen de voetballers niet over één nacht ijs. Maar de beslissing om het te doen was unaniem. “Maandenlang werkten we aan het project dat Maxim nauw aan het hart lag. Het is een unieke kalender die niet alleen onze trouwe partners op een ludieke manier in de kijker zet, maar ook bijdraagt aan het goede doel”, zeggen de voetbalvrienden in een statement dat werd opgemaakt in samenspraak met de familie. “Op maandag 18 november zouden we de kalender lanceren. Helaas werd die dag een nachtmerrie door het tragische en onwerkelijke nieuws over Maxims overlijden. Het thema van De Warmste Week – Samen vlammen tegen eenzaamheid – heeft voor ons daarom nog een diepere betekenis gekregen. De afgelopen weken hebben we overweldigende steun en warmte mogen ervaren van iedereen die Maxim een warm hart toedraagt. Daarom de beslissing in samenspraak met de familie om de kalender op de markt te brengen. Zoals Maxim het voor ogen had.” (MM)