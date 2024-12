Knokke neemt massaal afscheid van ‘beach boy’ Maxim Trio (26): “Je was een broer voor velen”

In de Heilige Margaretakerk in Knokke werd zaterdag afscheid genomen van de op 26-jarige leeftijd overleden Maxim Trio. De uitbater van de strandbar Collins Club overleed op 16 november tijdens een reisje in Panama in nog steeds onduidelijke omstandigheden. “Ik had nooit gedacht dat ik hier over jouw leven zou staan vertellen. Het zou andersom moeten zijn”, sprak zijn erg geëmotioneerde vader Christoph Trio.

De Heilige Margaretakerk aan de Lippenslaan in Knokke liep zaterdagvoormiddag helemaal vol voor het afscheid van Maxim Trio (26). De jongeman en heel zijn familie zijn dan ook bijzonder graag geziene figuren in Knokke-Heist en wijde omgeving en zijn tragische en onverwachte dood choqueerde de hele gemeenschap.

Onduidelijke oorzaak

Maxim Trio kwam om het leven op 16 november in het Zuid-Amerikaanse land Panama. Hij was begin november met zijn broer Victor en vier vrienden op reis vertrokken naar Costa Rica en van daaruit maakten ze een weekenduitstapje naar Panama.

Daar werd zijn levenloos lichaam in een hotelkamer aangetroffen door de schoonmaakploeg. De oorzaak of de precieze omstandigheden rond zijn dood zijn nog steeds niet helemaal duidelijk.

De kist met het lichaam van Maxim Trio werd door goede vrienden binnen gedragen in de Margaretakerk, waar je een speld kon horen vallen. Ze droegen allen een gele das met het logo van Collins Club, de strandbar in Knokke die hij sinds een viertal jaar runde.

Het is niet te geloven dat ik hier nu over jouw leven moet staan vertellen en dat het niet andersom is. Een vader moet zijn zoon niet overleven

Daarachter stapten jongeren met shirts van Colins Club de kerk binnen, kennelijk allemaal jonge medewerkers en jobstudenten. De spelers van de voetbalclub waar hij stichter en voorzitter van was, FC Collins, waren herkenbaar aan hun voetbalsjaals in de clubkleuren.

Man van de wereld

Zijn vader Christoph nam als eerste het woord. De man was bijzonder zwaar geëmotioneerd maar slaagde er toch in het verhaal van Maxim’s veel te korte leven te schetsen. “Het is niet te geloven dat ik hier nu over jouw leven moet staan vertellen en dat het niet andersom is. Een vader moet zijn zoon niet overleven”, begon Christoph Trio, die zelf samen met zijn vrouw Ann Laridon al decennia actief is in de horeca- en stranduitbatingen.

“In de lagere school zei de juffrouw al dat je een echte man van de wereld zou worden en dat is ook uitgekomen.” Hij vertelde over hoe zijn zoon al op zijn zevende actief was bij de jeugd van Cercle Brugge en hoe hij zich ook aansloot bij een voetbalclub in Ibiza omdat ze daar zo vaak verbleven met de familie en hij dan ook wilde blijven trainen.

“Ze noemden je ‘de blonde pijl’ omdat je zo snel en vlot scoorde”, klonk het. “Je begon ook met wielrennen en was best goed maar kwam een tikkeltje te kort om profrenner te worden. Je verkende de wereld, ging onder meer vaak surfen bij je neef in Portugal en bracht telkens goede ideeën mee voor in onze stranduitbatingen. In 2020 begon je professioneel leven en ging je van start met je eigen strandbar Collins Club, waarna ook nog Collins Garden in Westkapelle volgde en nog dit jaar zijn we samen van start gegaan met Collins Terraza in Marbella.”

Mensen samenbrengen

Zijn vader vertelde verder ook nog over zijn zoon als een hechte vriend voor velen, iemand die zo graag en zo goed mensen samen bracht. Dat onder meer door een petanque club en een voetbalclub, die recent nog een naaktkalender maakte ten voordele van De Warmste Week, op te richten.

Jij kon me als flinke teddybeer knuffelen zoals niemand dat kan. Ik heb de puurste en mooiste liefde van mijn leven mogen beleven met jou

Ook zijn vriendin Mickey Van Weehaeghe nam het woord. “We hadden nog zoveel plannen samen, ook in het buitenland. Jij kon me als flinke teddybeer knuffelen zoals niemand dat kan. Ik heb de puurste en mooiste liefde van mijn leven mogen beleven met jou”, klonk het.

De kerk was ingericht met heel wat mooie gele zonnebloemen, een verwijzing naar Maxim die zo hield van de zon en steeds een zonnetje was voor heel zijn omgeving. Zijn vrienden getuigden ook over hoe hij echt een kind van het strand en de zee was.

“Je was als een broer voor velen. Als tiener organiseerde je al feesten die niemand wou missen”, getuigde een van zijn vrienden. “We zullen die beer met zijn krullen en hippe zonnebril zo missen…”

(PDV)