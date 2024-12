Silvie verzamelt 850 euro met proxybeertjes voor De Warmste Week

Silvie Buyck van Silvies Creation Shop Harelbeke nam voor de eerste maal deel aan de actie van de Warmste Week. Sinds een tweetal jaar giet ze epoxyhars in verschillende vormen. Daarom kwam ze op het idee om ‘beren sleutelhangertjes’ te maken voor het goede doel omdat het thema eenzaamheid haar enorm aansprak.

De verkoop aan 3 euro per stuk gebeurde onder andere van deur tot deur in de wijk maar ook in Delhaize Harelbeke en via de kerstmarktjes en sociale media. “Ik ben zeer tevreden en trots met het behaalde resultaat van 850 euro”, zegt Silvie. “Iedereen dank voor de medewerking en ik ben blij dat ik mocht langskomen bij de organisatie in Brugge. Zo kon ik ook mijn steentje bijdragen.”