Beestje Zoekt Baasje: “We begrijpen niet waarom de rustige Rocky niet geadopteerd geraakt”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum die een thuis zoekt voor Rocky.

“Rocky is een Siberische husky die geboren is op 19 december 2020. Hij verblijft sinds 28 oktober 2023 bij ons. We begrijpen niet waarom hij niet geadopteerd geraakt, hij heeft zoveel kwaliteiten”, vertelt Stefanie Brandt, bestuurslid van het Blauwe Kruis Brugge. “Hij werd afgestaan door de verhuis naar een appartement. Rocky is op veel vlakken niet wat je verwacht van een husky: hij is rustig, geduldig, gehecht aan zijn begeleider en vrij aanhankelijk. Op bepaalde andere vlakken is hij dan wel weer een typische husky: zo zei zijn vorige eigenaar dat hij moeilijk alleen thuis kan blijven, en daarbij durft te ontsnappen.”

“Hij leefde samen met een roedel kleine hondjes en dat verliep zonder problemen. Een match met een andere hond kan dus in het asiel uitgetest worden. Met katten en andere kleine huisdieren heeft Rocky geen ervaring. De vorige eigenaar had twee kleine kindjes, en dat leverde geen problemen op. We zoeken een adoptant die veel thuis is en die bereid is om te werken aan het alleen zijn”, geeft Stefanie nog mee. (CGRA/foto CGRA)