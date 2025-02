Beestje Zoekt Baasje: “Lolita is een vrolijke dame die houdt van aandacht, knuffelen en slapen”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum die een thuis zoekt voor Lolita.

“Lolita is een stafford, geboren op 14 november 2014. Ze verblijft sinds 16 juli 2024 bij ons”, vertelt voorzitter Stefanie Brandt van de vzw Blauwe Kruis Brugge. “Lolita zoekt een warme thuis, waar ze rustig van haar ‘oude dag’ kan genieten. Een adoptant zal amper last van haar hebben of werk hebben met haar. Ze waardeert enkele korte wandelingetjes doorheen de dag, en geniet voor de rest van knuffelen en slapen. Lolita is een heel lief teefje, dat aanhankelijk en mensgericht is. Ze is een vrolijke dame, die het door haar leeftijd al wat rustiger aan doet. Lolita vertoeft graag in de speelweide. Bij haar vorige thuis moest ze lange periodes alleen thuis zijn, waarbij ze naar de tuin verbannen werd en dan ook probeerde te ontsnappen. Dit teefje zou sociaal zijn met andere honden, en wordt door de vorige eigenaar ook als kindvriendelijk omschreven. Met katten en kippen kan ze niet overweg. Voor Lolita zoeken we een adoptant die haar een warme thuis kan bieden, waar ze de nodige aandacht en knuffels krijgt”, besluit Stefanie. (CGRA/foto CGRA)