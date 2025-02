Siberische husky Liev is een zachtaardige allemansvriend die graag wandelt

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij het dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem dat een thuis zoekt voor Liev, een Siberische husky van 2 jaar oud.

“Liev is een husky de in juli 2022 geboren werd. Het is een teef”, stelt vrijwilligster Lotte Veys de hond voor. “Ons hart brak toen ze door de politie werd binnengebracht. Voeding en een bad waren absolute prioriteit.” Intussen weegt ze dubbel zoveel, is haar vacht opnieuw glanzend en gezond en begint ze te genieten van het spelen met andere honden op de speelweide van het asiel. “Ze is een beetje een allemansvriend geworden. Niet alleen onder de honden maar ook bij de bezoekers aan het asiel”, vertelt Lotte.

Liev is een zachtaardig, leergierige hond die graag gaat wandelen. “Ze geniet vooral van aandacht en is dus niet graag alleen. Dit komt waarschijnlijk door haar verleden, want ze zat buiten in een vuile bench.”

Het dierenasiel is dus op zoek naar een baasje dat voldoende tijd en ruimte heeft. “Haar ideale baasje moet kalm, beheerst, begripvol, avontuurlijk en sportief zijn en vooral zijn of haar gezag niet te hard laten gelden”, besluit Lotte. (GJZ-foto GJZ)