Beestje Zoekt Baasje: Kababi en Pierke zijn twee pootjes op één buik

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Ieper dat een thuis zoekt voor de Britse kortharen Pierke en Kababi.

Britse kortharen hebben in verhouding met andere katten kleine oren en grote ronde ogen, en vooral de katers hebben erg bolle wangen. Kababi en Pierke zijn twee prachtige katers die veel steun hebben aan elkaar, dus samen uit, samen (een nieuwe) thuis! “Er zijn omstandigheden in het leven van kattenmensen die hen noodzaken met veel pijn in hun hart afscheid te nemen van hun dierbare dieren”, zegt Myriam Lamaire, bestuurslid van Dierenasiel Ieper en één van de adoptieverantwoordelijken. “Niemand wenst voor zo’n keuze te moeten staan, maar het leven is soms onvoorspelbaar. Dit is één van die situaties…”

Wie zich in zo’n situatie bevindt, krijgt van Myriam de raad om het dierenasiel te contacteren. “Een asiel of opvang is dan de reddende engel, want wij screenen de adoptanten grondig en kiezen altijd voor de best mogelijke nieuwe thuis. Geef dus nooit zomaar aan de eerste de beste je katten mee. Wij hebben beloofd dat de twee katers, die echt tot de laatste dag geliefd en goed verzorgd werden, samen kunnen blijven en ook een tuintje zullen hebben in een rustige thuis”, besluit Myriam.