Beestje Zoekt Baasje: “We begrijpen echt niet waarom onze lieve Olaf nog geen nieuwe thuis vond”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauw Kruis van de Kust in Oostende die een thuis zoekt voor Olaf.

“Voor een Siberische husky is hij fijn en smal”, zegt hondenverzorgster Eline Dewulf. Olaf werd achtergelaten door zijn baasje in de drukke Torhoutsesteenweg. “Olaf was gechipt maar niet geregistreerd waardoor we het baasje niet konden terugvinden. We deden meerdere oproepen, onder meer via Facebook, maar de eigenaar meldde zich helaas niet. Daardoor zit hij al sinds eind 2022 bij ons.”

Eline kent Olaf: “In de omgang is hij een zeer gemakkelijke hond en hij houdt van wandelen. Op die wandelingen trekt hij niet, maar snuffelt hij wel graag. We begrijpen niet dat er nog geen thuis is gevonden voor dit prachtige dier dat geen specifieke gedragsproblemen heeft.”

Drukke stadsomgevingen zijn te mijden voor Olaf. Eline licht verder toe: “Hij zou kunnen samenleven met katten of met een andere hond. Er zijn meer kansen met een teef dan met een reu. Uiteraard willen we dat vooraf testen. Olaf is een langzitter in ons asiel. We noemen hem ‘ons Olafje’ omdat het zo’n schat van een dier is.” (efo/foto efo)

Ben jij het toekomstige baasje van Olaf? Mail naar mailto:info@hetblauwekruiskust.beof bel 059 70 44 37

.