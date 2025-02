Beestje Zoekt Baasje: Nova is nieuwsgierig en speels,maar zit ook graag op haar gemak in het zonnetje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauw Kruis van de Kust in Oostende die een thuis zoekt voor het kattinnetje Nova.

“Toen Nova bij ons werd binnengebracht was ze naar schatting anderhalf jaar”, zegt kattenverzorger Naomi Carlier. De omstandigheden waarin dat gebeurde, waren triest. “Er werden drie katten op een dak gevonden en na onderzoek bleek dat er zich in de woning nog acht katten bevonden, waaronder dus ook jonge diertjes. Alle katten werden in beslag genomen en bij ons ondergebracht. De andere katjes vonden een onderkomen, maar Nova niet.”

Naomi kent Nova goed : “Ze is nieuwsgierig en speels. Maar door haar verleden is de socialisatie niet volledig gelukt. Ze is wel graag in de buurt van mensen.” Nova zit al sinds 2022 in het asiel en is een langblijver. “We zouden graag een nieuwe thuis vinden, bij voorkeur bij iemand die al een kat heeft want Nova houdt van het gezelschap van andere katjes. Of ze kan samen met een ander katje uit ons asiel geadopteerd worden. En het zou ook ideaal zijn als ze buiten kan want Nova zit in onze buitenren graag in de zon. Nova is uiteraard gechipt en gevaccineerd. Zeker voor zo’n langzitter als Nova zijn we op zoek naar een warme thuis.” (efo/foto efo)