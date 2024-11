Beestje Zoekt Baasje: Daisy verblijft sinds inbeslagname in asiel

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel Regio Roeselare. Zij zoeken een thuis voor Daisy, een kruising van een Mechelse herder en een Schotse collie die al sinds juni 2024 in het asiel verblijft.

“Daisy kwam via een inbeslagname bij ons terecht”, vertelt Marie Sierens, dierenverzorgster bij Dierenasiel Regio Roeselare. “Ze was toen vel over been en onverzorgd. Daarnaast kreeg Daisy nooit de correcte voeding en waren de vorige eigenaars nog nooit met haar naar de dierenarts geweest. Na onderzoek bleek dat Daisy een aandoening heeft aan haar pancreas. Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen door wél de correcte voeding te gebruiken. Intussen is ze dan ook al goed aangesterkt.”

Daisy is 9 jaar en 4 maanden en zacht van karakter. “Ze speelt heel graag met balletjes en houdt van apporteren, dat kan ze dan ook heel goed. Daisy houdt ook van aandacht. Daarom is het ideale baasje iemand zonder andere huisdieren en liefst ook zonder kleine kinderen, want dat is ze absoluut niet gewoon.

Een grote tuin is wel een pluspunt, net als graag wandelen. Daisy kan perfect alleen thuisblijven, maar met een dagelijkse wandeling doe je haar een enorm plezier”, besluit Marie. (MB)