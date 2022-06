Abel (11) is Kinderkrak in Roeselare

Op gedichtendag werd Abel Vanneste (11) uitgeroepen tot junior stadsdichter van Roeselare. Uit meer dan 540 inzendingen koos de jury zijn gedicht ‘Illusies in je hoofd’.

“Het was mijn allereerste gedicht ooit”, vertelt Abel. “In het najaar namen we met de klas deel aan een creatieve workshop waarin we poëzie leerden schrijven. Het thema was ‘dromen’ en in mijn gedicht fantaseerde ik over meer natuur en minder auto’s.” Ook al was hij tevreden met zijn inzending, aan winnen had hij nooit gedacht. “Ik was overdonderd toen ze mijn naam afriepen, ik wist niet goed wat zeggen. Net zoals nu met de verkiezing van de Kinderkrak. Ik zal dit nooit vergeten!”

Abel is fier op zijn titel, maar hij was nog blijer met de daaraan verbonden prijs. “Enkele weken geleden nam ik samen met mijn klas deel aan een workshop Slam Poetry en mochten we naar ARhus voor pannenkoeken en chocolademelk. We hebben heel wat gelachen tijdens de workshop. Stel je voor dat ik alleen moest gaan, dat zou maar saai geweest zijn!” En reken maar dat zijn klasgenoten trots zijn op hun stadsdichter! En mogen we nog meer verwachten van dichter Abel? “Vroeger schreef ik nooit gedichten, maar nu pen ik toch af en toe iets neer. Ik heb de smaak te pakken.” Wie weet interviewen we hem binnen enkele jaren wel als de ‘volwassen’ stadsdichter van Roeselare! (LC)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks.