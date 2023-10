Melissa Depraetere en verrassende Pablo Annys lijsttrekkers voor Vooruit in West-Vlaanderen

Vooruit trekt met Melissa Depraetere uit Harelbeke als West-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer naar de verkiezingen. Weinig verrassend, in tegenstelling tot de lijsttrekker voor het Vlaams parlement: Pablo Annys, kandidaat-burgemeester in Brugge, neemt daar de plaats in van stadsgenote Annick Lambrecht.

Bruggeling Pablo Annys (Vooruit) ambieert niet alleen de sjerp van burgemeester, maar trekt in juni 2024 ook de rode lijst voor het Vlaams Parlement. Dat maakte de partij donderdagnamiddag bekend.

“Vooruit wil in juni 2024 met de sterkste lijst naar de federale en Vlaamse verkiezingen trekken. Daarom heeft onze nationale voorzitter Conner Rousseau mij gevraagd om in West-Vlaanderen de Vlaamse lijst te trekken”, zegt Mintus-voorzitter en schepen Pablo Annys, die ook al de rode lijsttrekker is voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024.

Onze vrouw in Brussel?

Door die keuze breekt Vooruit Brugge met het verleden. Want sinds 2018 werden de taken tussen voormalig schepen Annick Lambrecht en Pablo Annys netjes verdeeld: Pablo werd voor de socialisten ‘onze man in Brugge’, Annick ‘onze vrouw in Brussel’. Zij trok in 2019 de Vlaamse lijst en wordt nu gedegradeerd. Nochtans behaalde zij toen 22.291 voorkeursstemmen.

Krijgt de huidige deelstaatsenator de tweede plaats op de Vlaamse lijst? Want de Harelbeekse Melissa Depraetere zal de rode lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers aanvoeren. Wij polsten bij Annick Lambrecht tevergeefs om een reactie. Haar enige commentaar is via sms: “Lijstvorming gaat altijd gepaard met geruchten…” Was dit dan niet doorgesproken?

Hoofddoel

Voor Pablo Annys is de vraag van Conner Rousseau een aangename verrassing: “Het is een groot teken van vertrouwen in mij. De partijstatuten voorzien dat in de top drie van elke lijst minstens één nieuwe politicus prijkt. Maar Annick krijgt ook een prominente plaats. Mijn hoofddoel blijft om burgemeester te worden.”

(lees verder onder de foto)

Annick Lambrecht mag bij Vooruit niet langer de Vlaamse lijst aanvoeren in juni 2024. © Davy Coghe

“Indien Vooruit de grootste partij in Brugge wordt en ik tot burgemeester verkozen word, zal ik dat ambt niet cumuleren. De job van burgemeester doe je zeven dagen op zeven, je gaat voluit voor je stad, je hebt dan geen tijd om in het Vlaams parlement te zetelen”, aldus de rode lijsttrekker.

Cumul

De vraag of hij een eventueel schepenambt zal combineren met een zitje in het Vlaams parlement, probeert Pablo Annys handig te ontwijken: “Conner gaat pragmatischer om met cumuls dan zijn voorgangers. De kans dat ik burgemeester word, wordt steeds groter. Wie gelooft CD&V nog? Eerst wou Dirk De fauw de fakkel overdragen aan Franky Demon, nu wil hij toch voor nog eens zes jaar gaan, omdat zijn opvolger slecht scoort in een peiling…”

Conner Rousseau: “Ik heb alle vertrouwen in Melissa en Pablo. Socialisten doen het altijd goed in West-Vlaanderen. En deze twee harde werkers zullen zeker nog extra West-Vlaamse harten veroveren. En dat is ook echt nodig. Want Vooruit is het enige alternatief voor extreemrechts. Ook in West-Vlaanderen. De uitdagingen op vlak van lagere facturen, hogere pensioenen en hogere lonen zijn enorm groot. En nergens waar extreemrechts bestuurt gaat de welvaart en de vrijheid erop vooruit. Nergens. Vooruit zal er alles aan doen om extreemrechts te verslaan, om de stilstand te doorbreken en om dit land opnieuw vooruit te doen gaan.”

De komende weken zullen de West-Vlaamse socialisten ook samen de verdere plaatsen op hun lijsten invullen.