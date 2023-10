Immanuel De Reuse en Wouter Vermeersch worden de lijsttrekkers voor Vlaams Belang in West-Vlaanderen

Het Vlaams Belang heeft zaterdag de topplaatsen van alle verkiezingslijsten voor de stembusslag van 9 juni 2024 bekend gemaakt. In onze provincie worden Immanuel De Reuse en Wouter Vermeersch naar voren geschoven als lijsttrekkers.

“In elke top drie schuiven we een nieuw talent naar voor”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Met heel wat nieuwe gezichten onder de kandidaten geven we ruimte aan nieuwe politieke beloften. Gecombineerd met de ervaring van onze al gekende Kamer- en Vlaams Parlementsleden spelen we een ijzersterke combinatie uit. Als de kiezer ons in 2024 de kans geeft, zijn we er klaar voor.”

Vlaams Parlement en Kamer West-Vlaanderen

De lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen wordt getrokken door parlementslid Immanuel De Reuse. De tweede plaats is voor Sarah T’Joens (32), een vertegenwoordiger in bouwmaterialen uit Wervik. Op drie prijkt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin.

Voor de Kamer trekt Kamerlid Wouter Vermeersch opnieuw de lijst. Zijn collega Dominiek Sneppe volgt op de tweede plaats en de derde plaats is voor nieuwelinge Kristien Verbelen (41).

Europese lijst

Op de Europese lijst volgt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche Gerolf Annemans op als lijstttrekker. Annemans had eerder te kennen gegeven de lijst niet te zullen trekken, maar hij staat op de derde – verkiesbare – plaats.