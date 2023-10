Pablo Annys trekt de Vooruit-lijst voor de Vlaamse verkiezingen: “Ik kijk uit naar de debatten met Hilde Crevits”

Hij was zelf verrast toen de vraag kwam. Pablo Annys is de nieuwe lijsttrekker van Vooruit voor de Vlaamse verkiezingen. De Brugse schepen maakt zo quasi zeker zijn intrede in het parlementair halfrond. Wat dat betekent voor zijn stad, wat hij wil doen in Brussel en wat hij vindt van de ‘zattemansklap’ van zijn voorzitter, vertelt hij aan onze krant.

Pablo Annys is een relatief nieuw gezicht in de politiek, zeker buiten Brugge. In 2012 werd hij voor het eerst verkozen in de gemeenteraad, in 2017 werd hij schepen en vandaag is hij bevoegd voor Sociale Zaken, Werk en Ondernemen. Voordien werkte de ambitieuze socialist – psycholoog van opleiding – vijftien jaar in het bedrijfsleven. Dat zijn voorzitter Conner Rousseau hem vroeg om de West-Vlaamse lijst te trekken, was ook voor hem een grote verrassing.

Annys (zichtbaar fier): “Een aangename verrassing. Ik zie dit als een erkenning voor het harde werk dat ik in Brugge lever. Dit wordt blijkbaar ook in Brussel opgepikt. Ik heb begrepen dat ook mijn boek ‘Brugge met Ballen’ aan de Keizerslaan gelezen werd (waar het hoofdkwartier van Vooruit is, red.). Dat doet me plezier. Conner was heel duidelijk toen hij enkele weken geleden belde: hij wil zijn sterkste ploeg opstellen voor de belangrijke verkiezingen van 2024.”

Hebt u niet getwijfeld? Als lijsttrekker bent u zo goed als zeker van uw plek in het parlement.

“Geen seconde. Ik heb direct ja gezegd. Als je zo’n kans krijgt, dan moet je die met beide handen grijpen. Ook mijn vrouw was aangenaam verrast. Zij staat voor de volle honderd procent achter mij. Mijn dochter? Zij is twaalf jaar en met andere dingen bezig in haar leven. (lacht)”

“Als de Bruggeling wil dat ik burgemeester word, dan kies ik resoluut voor Brugge. Daar blijf ik bij”

Welke impact zal dit hebben op uw engagement voor Brugge?

“Weinig. Ik ben in juni de lijsttrekker voor het Vlaams parlement en in oktober voor Brugge. Dit verandert niets aan mijn ambitie voor het burgemeesterschap. Als de Bruggeling wil dat ik burgemeester word, dan kies ik resoluut voor Brugge. Daar blijf ik bij. Je kunt het burgemeesterschap van de derde grootste stad van Vlaanderen niet cumuleren met het parlement. Daar wil ik heel helder in zijn.”

Kan u een schepenambt cumuleren met het parlement?

“Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Ik blijf sowieso schepen tot het einde van deze legislatuur en zal dat dus wellicht enkele maanden combineren met het parlement. Maar het is te vroeg om te zeggen wat er daarna zal gebeuren. Ik ga in Brugge niet voor een nieuw schepenambt, wel voor het burgemeesterschap!”

Hoe reageerde uw partij- en stadsgenote Annick Lambrecht, die vorige keer de Vlaamse lijst trok?

“Dat vraagt u beter aan haar. Ik heb haar vorige zaterdag uitgebreid gesproken en zij vindt dit ook een mooie kans voor mij. Het is wel de bedoeling dat Annick een prominente plek krijgt op één van de twee lijsten: ofwel Vlaams ofwel federaal. Annick levert uitstekend parlementair werk en ik hoop dat ze dat kan blijven doen.”

Welke focus wil u leggen als lijsttrekker?

“Als je kijkt naar mijn profiel, dan zal je niet verrast zijn dat ik vooral geboeid ben door mensen. Dat zie je ook aan mijn bevoegdheden als schepen. De Vlaamse regering is echter een kille regering die weinig investeert in mensen. Het departement Welzijn is al jaren in slaap gedommeld. Elke wachtlijst wordt langer: kinderopvang, ouderenzorg, sociale woningen, noem maar op. (op dreef) Waar is het warme Vlaanderen naartoe? Wij staan voor een radicaal ander beleid dat wel hervormt en investeert in mensen, zoals we tonen op federaal niveau. Dat is waarom we absoluut in de Vlaamse regering willen inbreken.”

Bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) zal graag lezen dat ze al jaren in slaap gedommeld is.

“Ik zeg niet dat zij slaapt. Haar departement is in slaap gevallen. Je kan toch niet ontkennen dat CD&V, al vele jaren bevoegd voor Welzijn, de grote problemen in de sector niet opgelost krijgt? Dat is trouwens vooral de schuld van de voorgangers van Hilde Crevits. Ik vind Hilde een vriendelijke en gedreven dame.”

Zij doet een forse investering van maar liefst 270 miljoen euro in de kinderopvang. Moet u dat ook niet kunnen zeggen?

“Het is goed dat de kindratio (het aantal kinderen per begeleider, red.) naar beneden gaat. In onze publieke kinderopvang in Brugge lag deze ratio al lager dan elders in Vlaanderen. Wij zullen daar nu wat meer middelen voor krijgen. Maar voor de inkomensgerelateerde opvang krijgen we minder extra budgetten dan andere gemeenten, omdat we hier al een goed aanbod hebben. Dat betreur ik.”

Minister Crevits werkt voor heel Vlaanderen, niet alleen voor Brugge.

“Oké, dat klopt. Maar het wil toch iets zeggen. Haar inhaalbeweging is goed, maar komt schromelijk te laat.”

U wordt een buitenbeentje in het parlement, want daar zitten amper of geen psychologen. Hoe zou dat komen?

“Goede vraag. Dat is een doctoraat waard, denk ik. (lacht) Neen, ik weet het niet. Ik heb zelf nooit echt als psycholoog gewerkt. Ik heb een heel atypisch parcours achter de rug. Ik heb na mijn studies voor het bedrijfsleven gekozen. Ik noem me daarom een ondernemende socialist. In 2003 heb ik zelf op de deur van de toenmalige SP.A geklopt, omdat ik wat maatschappelijk engagement miste in mijn leven. Een andere partij was nooit een optie. Vooruit is de enige partij die wil dat iedereen mee kan.”

Komt u uit een politiek nest?

“Neen. Politiek was geen issue thuis, maar mijn maatschappelijk engagement heb ik wel van mijn ouders. Mijn vader was leerkracht grafische technieken aan het VTI in Brugge. Hij was een beetje een anarchist. Mijn moeder was bediende aan de stad en restaureerde schilderijen van oude meesters zoals Van Eyck en Memling. Het is fenomenaal wat zij allemaal kan.”

Laat me raden: Pablo Picasso is één van haar favorieten.

“Ik heb inderdaad mijn naam aan hem te danken. (lacht) Maar de politieke microbe is elders aangewakkerd. Toen ik zestien jaar was, mocht ik als vertegenwoordiger van de Brugse scholen een toespraak geven in het Europees parlement in Straatsburg. De politiek heeft me sindsdien niet meer losgelaten.”

Pablo Annys: “Ik vind de haatzaaierij van Vlaams Belang zo wansmakelijk.” © Christophe De Muynck

Wie is uw politieke voorbeeld?

(resoluut) “Achiel Van Acker: de Bruggeling die de grondlegger is van onze sociale zekerheid. Ik heb hem helaas niet meer gekend. Ik laat me wel graag omringen door oude Brugse wijzen die nog voor zijn zoon, Frank Van Acker, gewerkt hebben.”

In ons vorig interview zei u dat uw partij zich moet afzetten van de PS om een eigen smoel te ontwikkelen. Mag u dat nog herhalen als nationaal kopstuk?

“Ja, natuurlijk. Wij zijn te lang het loopjongetje van de PS geweest. Ik hoef me toch niet te schamen voor die mening? Chapeau voor Conner die erin geslaagd is om de partij weer een eigen smoel te geven. Wij zijn uiteraard niet tegen de PS, maar we zullen als partij maar groeien als we voor ons eigen verhaal gaan.”

Krijgt u als nieuwbakken lijsttrekker debatfiches voorgeschoteld van de communicatiedienst van de partij?

(blaast) “We hebben al contact gehad en ik vind dat ook logisch. Ik moet voortaan ook over nationale thema’s kunnen meepraten. Maar ik heb hier toch nog geen dingen gezegd die ingaan tegen wat ik vroeger zei? Ik wil mijn parler-vrai behouden.”

Hebt u al goesting in de verkiezingsdebatten?

(enthousiast) “Absoluut, ik doe dat graag. Ik vind debatten heel verrijkend. Je leert ook tegenargumenten appreciëren. Ik kijk bijvoorbeeld uit naar de debatten met iemand als Hilde Crevits. Ik zal mijn kieten moeten smeren, op z’n Brugs gezegd. Maar ik ga ook het debat met extreemrechts niet uit de weg. Ik had gehoopt te kunnen debatteren met Stefaan Sintobin, maar hij staat blijkbaar niet op de eerste plek (Sintobin staat derde op de Vlaamse lijst van Vlaams Belang, red.). (feller) Ik vind de haatzaaierij van Vlaams Belang zo wansmakelijk.”

Over racisme gesproken: vindt u dat uw voorzitter kan aanblijven na zijn uitspraken over matrakken en bruine mannen?

“Wat Conner gezegd heeft, is verwerpelijk. Ik vind het not done. Maar hij heeft zich onmiddellijk geëxcuseerd en is ook met die gemeenschap gaan praten. Ik ken Conner al vrij lang, al van toen hij woordvoerder was van John (Crombez, red.). Hij is geen racist. Maar oké, hij heeft die uitspraken wel gedaan.”

“De uitspraak van Conner is verwerpelijk, maar hij heeft zich geëxcuseerd en daarmee is voor mij de kous af”

Vindt u dronkenschap een geldig excuus?

“Neen. Hij zal dat ook zelf beseffen. Het moet heel duidelijk zijn: er is in onze partij en bij uitbreiding in onze samenleving geen plaats voor racisme.”

Vindt u dan dat hij kan aanblijven?

“Voor mij wel. Ik heb hem zonet een compliment gegeven voor de manier waarop hij Vooruit een eigen smoel heeft gegeven. Het parket zal moeten uitwijzen of zijn uitspraken strafbaar zijn. (fel) Weet u wat ik racistisch vind? De haatcampagne van Vlaams Belang tegen Dalilla Hermans. Zij willen iemand schaden omdat die persoon een andere huidskleur heeft. De uitspraak van Conner is verwerpelijk, maar hij heeft zich geëxcuseerd en daarmee is voor mij de kous af.”

Maakt u zich er niet heel makkelijk vanaf? Zou u dit ook zeggen als Tom Van Grieken deze uitspraken zou doen?

“Dan zou ik de uitspraken ook verwerpelijk noemen. Je mag nooit doelgroepen viseren. Maar je kan nu blijven praten over die uitspraken. Ik wil het liever hebben over de dingen waar de mensen van wakker liggen: betaalbaar wonen, kinderopvang, ouderenzorg, enzovoort.”

Denkt u niet dat er ook veel mensen van racisme wakker liggen? Omdat ze daar het slachtoffer van zijn bijvoorbeeld.

(geprikkeld) “Dat zeg jij. Maar Conner is zo niet. Hij heeft zich geëxcuseerd: er is geen plaats voor racisme bij Vooruit.”

Volgens een peiling van Het Nieuwsblad zou Vlaams Belang in Brugge de tweede partij worden, na CD&V. Hoe verklaart u dat?

“Dat is de grootste smet op die peiling. Ik was nochtans blij om te zien dat ik de tweede populairste politicus van mijn stad ben (na burgemeester Dirk De fauw, red.). Hoe verklaar ik dat? Ik vrees dat dat het gevolg is van het beeld dat mensen hebben van de nationale politiek. Van politici die alleen maar kibbelen. Brugge is een diverse stad aan het worden en ik zie deze diversiteit als een kans. Ik ga binnenkort met Voka naar India, omdat we nieuwe mensen nodig hebben op onze arbeidsmarkt. Het probleem is ook dat mensen vaak een subjectief onveiligheidsgevoel hebben. Brugge is volgens elke objectieve parameter een veilige stad. Toch denken veel inwoners dat het er onveilig is.”

Brussel was deze week effectief onveilig.

“Dat was weer koren op de molen van Vlaams Belang. Maar wat was de aanleiding voor de terreur? In Zweden zijn er extreemrechtse figuren die graag korans verbranden in het openbaar. Deze terreur is het antwoord daarop. Dat is geen rechtvaardiging, maar het bewijst wel hoe gevaarlijk het extreemrechtse discours is.”

Terug naar de Vlaamse verkiezingen. Uw partij behaalde vorige keer 12 procent in onze provincie. Wat is deze keer de ambitie?

“Als je dit doet, moet je ambitieus zijn. Ik zeg daarom: wij willen de grootste partij van West-Vlaanderen worden!”