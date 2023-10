Hilde Crevits en Nathalie Muylle worden de lijsttrekkers voor CD&V in West-Vlaanderen

Dat maakte de partij woensdagavond bekend. CD&V kiest in elke provincie voor “duidelijke boegbeelden waar mensen zich in kunnen herkennen”, klinkt het. De partij kiest naar eigen zeggen “meer dan ooit voor een mix van vernieuwing en ervaring”.

Woensdagavond maakte CD&V voor iedere provincie zijn lijsttrekkers bekend. In West-Vlaanderen gaat het om Hilde Crevits (Vlaamse lijst) en Nathalie Muylle (federaal). “Crevits is dé West-Vlaamse rots in de branding in de Vlaamse regering en groeide de afgelopen jaren uit tot de zorgmama van Vlaanderen”, aldus de partij.

“Goede mix”

“Onze huidige ploeg is een bijzondere goede mix van ervaring en talentvolle nieuwe gezichten die nog niet lang meedraaien in de toppolitiek, maar op korte termijn uitgegroeid zijn tot absolute sterkhouders in de regeringen en de parlementen”, zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “In tegenstelling tot andere partijen hebben we ook echte kopstukken in élke provincie. Die sterkte willen we dan ook uitspelen en de keuze van de lijsttrekkers is daar een logisch gevolg van. We blijven inzetten op vernieuwing, zonder het goede overboord te gooien.”