Dirk De fauw gaat voor nog eens zes jaar als burgemeester van Brugge, akkoord met opvolger Franky Demon geschrapt

CD&V Brugge schrapt een herenakkoord. Dirk De fauw wil na de verkiezingen van oktober 2024 toch nog zes jaar burgemeester zijn, als zijn partij de grootste blijft in Brugge. Vorig jaar was hij nochtans overeengekomen met schepen Franky Demon, dat die hem halverwege de legislatuur zou opvolgen.

Als zittend burgemeester Dirk De fauw na de komende gemeenteraadsverkiezingen herverkozen raakt, dan is dat voor de volle zes jaar. Zijn gedoodverfde opvolger Franky Demon zal het tijdens de volgende legislatuur níét overnemen, hoewel het partijbestuur daar in november vorig jaar nog een akkoord over bereikte.

Peiling

Deze opvallende wijziging is het gevolg van een peiling, waarmee Het Nieuwsblad eind vorige week uitpakte. Bij de vraag wie de Bruggeling het liefst als burgemeester ziet, antwoordde een kwart van de ondervraagden Dirk De fauw (CD&V). Eén op negen wil Pablo Annys (Vooruit), één op twaalf Jasper Pillen (Open VLD/Voor Brugge).

In de omgekeerde richting: ruim de helft van de deelnemers aan de enquête wenst Stefaan Sintobin (VB) absoluut niet als burgemeester, één derde ziet noch Mercedes Van Volcem (Open VLD/Voor Brugge) noch Franky Demon (CD&V) zitten. Dat laatste hakte er stevig in bij Demon.

Hoge bomen

“Het is nooit leuk een tegenvallend cijfer te vernemen in een peiling”, reageert Franky Demon. “Anderzijds is het zo dat politici met uitgesproken meningen mensen vaker tegen de borst stoten. Dat is ook merkbaar in de cijfers in andere steden. Hoge bomen vangen immers meer wind.”

Franky Demon wijst erop dat de bevraagden tijdens de peiling één stem uitbrengen op wie hun voorkeur had om burgemeester te worden: “25 procent daarvan stemde op Dirk, die daarmee de hoogste score behaalde van alle Brugse lijsttrekkers. Daarnaast stemde ook 6,3 procent voor mij, dat doet mij dan weer deugd. Dat is meer dan wat sommige andere lijsttrekkers behaalden.”

Tactiek

Burgemeester Dirk De fauw reageerde meteen fel in Het Nieuwsblad. “Het vervelende is dat dit de bevestiging is van wat ik voortdurend hoor in de stad”, waarop hij ook vond dat de tactiek binnen het bestuur besproken moest worden. De fauw wil, in afwachting van een nieuw cd&v bestuursvergadering, niet meer opnieuw reageren.

Dat doet Demon wel. “Ik voelde al een tijdje aan dat Dirk liever alleen als kopman wou gaan, voor de volle zes jaar. Ik vind het alleen jammer dat dit allemaal via de media moet besproken worden. Nu Dirk de beslissing heeft genomen om voor de volledige periode te gaan, wens ik hem veel succes. Voor mij is het collectieve altijd veel belangrijker geweest dan het individuele”, aldus Franky Demon.

Partijman

Brugs CD&V-voorzitter Guy Rogissart looft de keuze van Franky Demon: “Onze urbanisatieschepen heeft zelf verklaard dat hij ten volle achter de kandidatuur van Dirk De fauw voor de volle zes jaar staat. Dirk wil niet verzwakt naar de verkiezingen gaan door vooraf te stellen dat hij niet de volledige legislatuur zal uitdoen als burgemeester.”

“Franky treedt hem daarin bij. Het siert de schepen dat hij een echte partijman is: het belang van CD&V Brugge komt voor zijn persoonlijke ambities. Het is een ‘wij’-verhaal, CD&V Brugge trekt eendrachtig naar de verkiezingen. Het getuigt van langetermijndenken. Uiteraard blijft Franky Demon de dauphin van Dirk De fauw. Hij is zijn logische, gedoodverfde opvolger, vergeet niet dat hij in 2018 maar liefst 8.981 voorkeursstemmen had. Franky is een sterk politicus, CD&V heeft respect voor zijn beslissing.”