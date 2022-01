Gemeenterapport voor Mesen: verkeersproblematiek leidt tot burenruzie

In de kleinste stad van ons land blijft vooral het zwaar verkeer richting Clarebout Potatoes commotie veroorzaken. Het leidde zelfs tot een clash met de buren van Heuvelland. In Mesen zit burgemeester Sandy Evrard nog steeds stevig op zijn troon en drukt hij zijn stempel op het beleid, met het hart op de tong. Op 1 april staat hij 20 jaar aan het roer in zijn gemeente.

Mesen startte deze legislatuur met negen raadsleden of twee meer dan in het verleden. De aangroei van de bevolking tot meer dan duizend inwoners was daar de aanleiding voor. Sandy Evrard (MLM) werd andermaal burgemeester, maar liet zich deze keer omringen door een nieuwe en jonge ploeg. Kim Develter, Melanie Verdru en Maité Hellem werden verkozen tot schepen. Voor de partij MLM vervolledigen Chantal Gesquiere, Alien Lippinois en Guy Tancré de gemeenteraad. Nieuw bij de oppositie was Evelyne Wybo. Zj vormt deze legislatuur een duo met Kristof Veramme voor de partij RESPECT!. Sandy Evrard viert op 1 april ook nog eens zijn twintigste jaar als burgemeester, zowaar een uniek gegeven in de politiek. Hij doet dat met een even grote gedrevenheid als bij de start.





Belangrijkste realisaties

Mesen kwam zo goed als alle afspraken na die het maakte in de aanloop naar de laatste verkiezingen. Corona zorgde hier en daar voor wat vertraging, maar de realisaties zullen andermaal gezien mogen worden. Zo moet de kerk van de stad straks toeristen lokken. Vooral het platform op de uitkijktoren wordt een nieuwe toeristische attractie. De meerkost voor de werken werd in overleg met overheden grondig besproken en opgelost. Ook het buurthuis krijgt stilaan vorm, de ligging in de nabijheid van het CADO zorgt daardoor voor een versterking van de zorg voor de ouderen. Het bestuur kocht verder ook een woning aan om zo de stadsdiensten te kunnen uitbreiden en er werd ook extra personeel aangeworven. Het Oud Schooltje werd het centraal punt voor het verenigingsleven. Alle Mesenaars werden ondanks corona verwend op een eindejaarsgeschenk en dat bewijst hoe dicht het bestuur bij de inwoners staat.





Geplande projecten

De komende drie jaar zet Mesen verder in op wegenwerken. Zo wordt de Nieuw-Zeelandstraat aangepakt en wordt ook de Kerkomtrek van een nieuw laagje asfalt voorzien. Om de Mesenaars een veiliger gevoel te geven, worden ook de voetpaden waar nodig heraangelegd. De grote uitdaging voor het bestuur wordt de realisatie van het project Mesen 2050. Daarin wil het bestuur de krijtlijnen uitzetten voor de komende 30 jaar. In dit dossier wordt ondermeer de aanpak voor het aantrekken van jonge gezinnen besproken, net als de verdere ontplooiing van het toerisme in de stad. Voor burgemeester Sandy Evrad wordt dit één van zijn laatste dossiers. Het is voorzien dat hij in 2030 zijn politieke activiteiten stopt. Maar mocht er een verplichte fusie komen, dan zou Evrard toch nog eens opkomen bij de verkiezingen om ook in die nieuwe fusie een stem van Mesen te hebben die kan doorwegen.





Grootste miskleunen

De verkeerschaos in Mesen bereikte deze legislatuur een politiek hoogtepunt. In de Komenstraat/Steenstraat botste het al een paar keer letterlijk, maar de voorbije drie jaar botsten ook de twee kopstukken in het verhaal, met name de Mesense burgemeester Sandy Evrard en de Heuvellandse burgemeester Wieland De Meyer. In Mesen volgt men de definitieve oplossing helemaal niet en zo vielen wel eens zware woorden. Op bepaalde momenten was het voor journalisten best interessant om de vele quotes van de Mesense burgemeester te noteren. Hij kan nog steeds niet vatten waarom het voorstel van zijn stadsbestuur het niet haalde. Dit voorstel praat over een eenrichtingsstraat, wat volgens de raad de enige oplossing is om de verkeersproblemen definitief op te lossen. Burgemeester Evrard haalde wel deels zijn slag thuis door het dossier voor de verkeersraad te brengen.





Het rapport

Ook deze legislatuur drukte burgemeester Sandy Evrard zijn stempel op het beleid. Hij deed dat andermaal met het hart op de tong. De maandelijkse gemeenteraad is keer op keer een monoloog van de burgemeester. Er mag best wat meer interactie komen vanuit de raad. Ook de twee oppositieleden laten weinig hun stem horen. Doen ze dat wel, dan is de luisterbereidheid van de burgemeester groot. In het verleden waqs dat soms anders.

Burgemeester Sandy Evrard durft wel eens een moeilijk dossier door te schuiven naar de bevoegde minister. “Te biechten gaan doe je niet bij de engel maar bij God”, is een van de uitspraken die dan regelmatig valt.

Ons oordeel: Voldoende

