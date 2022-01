Gemeenterapport voor Jabbeke: nieuw gemeentehuis met park is voltreffer

CD&V haalde enigszins verrassend opnieuw een absolute meerderheid. Dat huzarenstukje is waarschijnlijk toch voor het laatst opgevoerd gezien de vele nieuwe inwoners in de nieuwe woonwijken. Net die leefbaarheid in die dorpskernen is het grootste aandachtspunt in een gemeente als Jabbeke, die kan teren op flink wat rijkdom. Nu is het vooral uitkijken naar hoe de nieuwe burgemeester Frank Casteleyn het ervan af zal brengen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleken in Jabbeke toch wel verrassend, met het behoud van de absolute meerderheid voor CD&V. De partij haalde 14 van de 23 zetels en 47,9 procent van de stemmen. Burgemeester Vanhesssche volgde zichzelf op, maar het was de bedoeling dat absolute stemmentrekker Hendrik Bogaert hem opvolgde in 2022. Die gaf echter te kennen dit niet te willen, waardoor vorige week dan Frank Casteleyn naar voren werd geschoven. Inmiddels verving Chris Bourgois oudgediende Jan Pollet als schepen. Bij de N-VA (5 zitjes) blijkt alles stabiel. Bij Groen (2 zitjes ) werd Lieselotte Debackere in 2019 vervangen door Olivier Fourier. SP.A en Vlaams Belang – terug na zes jaar – hebben elk een zitje in de gemeenteraad.

Belangrijkste realisaties

Opvallendste realisatie is eigenlijk de dorpskern van Jabbeke. Een nieuw gemeentehuis met een fors prijskaartje, het inbreidingsgebied met het mooie gemeentepark, ontworpen door landschapsarchitect Paul Deroose en de vernieuwing van de Dorpsstraat.

In Snellegem is de dorpskernvernieuwing een heel mooie realisatie. Meer en meer zie je de woonwijk Varsenare Noord uit de grond rijzen, deze 400 woningen zullen toch een forse impact hebben op Varsenare.

Er zijn forse investeringen in patrimonium, natuur (Vloethemveld, Maskobos, aankoop Kwetshage) en op het gebied van cultuur is er gelukkig het straks vernieuwde Permekemuseum, dat door MUZEE wordt gerenoveerd. Tegelijkertijd worden de gemeentefinanciën mooi geregeld, met aandacht voor schuldafbouw en een rijk patrimonium.

Grootste miskleunen

Communicatie blijkt toch nog altijd een heikel punt in Jabbeke. Er is geen professionele communicatieambtenaar en eigenlijk ook geen professionele communicatiestroom. Dit uit zich in hoe nieuws of initiatieven zich, soms toevallig, verspreiden. Jabbeke heeft een stevig beleidsplan en mikt ook op opportuniteiten. Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening is er geen duidelijke visie en is het spartelen tegenover de macht van bouwpromotoren. Dat de plannen rond Hof te Straeten (het voormalig kasteel van de heren van Straeten) snel snel op de gemeenteraad komen is niet goed. Bij de site hoeve ’t Schaekhof, aanpalend aan de Sint-Mauritiuskerk, kon er doortastender worden opgetreden. Deze open ruimte, vlak in het centrum van Varsenare, is de laatste kans om een groene long te creëren. In de voorbije drie jaar werden ook twee mooie belle epoquevilla’s (Permekelaan, hoek Vlamingveld met Gistelse Steenweg) tegen de grond gegooid.

Geplande projecten

Het tweede deel van de legislatuur zal nog mooie realisaties met zich mee brengen. Binnenkort is er de realisatie van de Dorpstraat en halfweg het jaar staat de opening van het nieuwe gemeentehuis gepland, een van de belangrijkste realisaties van deze legislatuur. Verderop wacht de forse vernieuwing van het SPC Varsenare. En waarschijnlijk zullen er tegen het einde van deze legislatuur ook nog wel enkele succesverhalen op te tekenen zijn.

Het rapport

Eigenlijk is het best wel goed wonen in Jabbeke en biedt het gemeentelijk beleid heel wat kansen tot deelname aan het maatschappelijk leven, in alle opzichten. Elke deelgemeente heeft ontmoetingscentra op maat en er is een uitgebreid aanbod aan sport en cultuur. Op winkel- en horecagebied is er meer en meer een verschuiving vanuit de centra van Jabbeke en Varsenare naar de invalswegen (Gistelsteenweg). Maar als ook jonge ondernemers aangeven dat er iets broedt in Jabbeke, dan is dat toch niet zo fout. Even dreigde het voor het beleid ronduit faliekant af te lopen, toen Hendrik Bogaert bedankte voor de burgemeesterssjerp. Maar tijdens de decembermaand kreeg CD&V iedereen opnieuw op één lijn.

Ons oordeel: voldoende

(Patrick Anthone)

