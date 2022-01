Gemeenterapport voor Izegem: het blijft wachten op de twee topprojecten

De twee grootste projecten van deze bestuursploeg staan nog in de steigers en dus is het even wachten op onder andere de Cultuurfabriek. Waar we nu wel al van kunnen genieten, zijn heel wat nieuwe fietsvoorzieningen, een ander speerpunt in het programma van de ploeg. De dorpskernvernieuwing in Emelgem komt er dan weer niet meteen. En de grootse parkplannen met de site van Ten Bos zijn herleid tot het zaaien en aanplanten van wat bomen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

N-VA bleef de grootste partij, kreeg er zelfs een dertiende zetel bij en burgemeester Bert Maertens kon beginnen aan een tweede ambtstermijn. CD&V zag zijn zitjes gehalveerd naar drie, maar mocht na zes jaar oppositie weer mee besturen. Het verving sp.a (nu Vooruit) als coalitiepartner. De socialisten zakten weg naar twee zitjes, ten voordele van het nieuwe Stedelijk Izegems Project (STiP) met voormalig sp.a-schepen Kurt Grymonprez als kopman. Die werd met vijf zetels meteen de tweede grootste partij. Ook Vlaams Belang en Groen, dat voor het eerst weer alleen opkwam, gingen erop vooruit en kregen respectievelijk drie en twee zitjes. Open Vld zakte naar één. De coalitie blijkt stevig en blijft onveranderd. Ook in het schepencollege zijn er geen wissels. Bij Groen verving voorzitter Hannes Vanderstraeten het voorbije jaar tijdelijk Balder Clarys. Bij Vooruit maakte Justine Hollevoet plaats voor Eva Bossuyt.

Belangrijkste realisaties

De bestuursploeg zette drie jaar geleden zwaar in op meer Izegemnaars op de fiets krijgen. Veel zaken uit het fietsplan – prijskaartje 1,3 miljoen euro – zijn gerealiseerd. Zo is er een fietsbib waar je voordelig fietsen kan huren, en is een groot deel van het stadscentrum nu een fietszone: in 29 straten mogen wagens maximum 30 per uur rijden en geen fietsers inhalen. Er staan fietstelpalen op invalswegen en er zijn vier fietsboxen. Aan het station is er het fietsverhuursysteem Blue-Bike. Wat de aanpak van fietspaden of de aanleg van nieuwe infrastructuur betreft, zijn er werken bezig in de Kachtemse- en Vijfwegenstraat. Voorts kwam er een Huis van het Kind, met een hulpaanbod voor (aanstaande) ouders en jongeren. Ook de babytheek is een feit. Het zitmeubilair kreeg een update, net als speeltuigen op diverse locaties. Het cameranetwerk werd verder uitgebouwd en Izegem kreeg vier loopparcours doorheen de stad.

Grootste miskleunen

In ‘Visie 2030’ zei de stad de dorpskernen aan te willen pakken. Voor Emelgem was er al een datum, maar die is verschoven van 2023 naar 2025. Net na de legislatuur dus. Oppositiepartij STiP stelt dat de stad de rekening naar de volgende bestuursploeg stuurt en zo andere projecten hypothekeert. Ook de aanpak van de Baronstraat, gekoppeld aan rioleringswerken, verschuift naar later. De stad beloofde meer buurtwelzijnswerkers aan te werven: dat blijkt er één te zijn. Van een halftijdse coach voor buddywerking werd afscheid genomen.

In 2019 klonk het dat de site van Ten Bos langs de Meensesteenweg een park met wandelpaden, speel- en buurtsportruimte, misschien volkstuintjes en een neerhofdierenpark zou worden. Vandaag is die zone ingezaaid en er zijn wat bomen aangeplant, de rest is geschrapt. De stad noemt de ontwikkeling van het domein Wolvenhof-Wallemote een alternatief.

Geplande projecten

De Cultuurfabriek op de site Baertshof moet het visitekaartje worden. Een deel van de vroegere gebouwen van drukkerij Strobbe vormen de nieuwe thuis voor kunstacademie Art’Iz, het stadsarchief, de heemkring en de bibliotheek. Het gebouw zou in 2024 opengaan. De nieuwe evenementenhal, die zaal ISO zal vervangen, moet plaats bieden aan 500 mensen zittend en 1.500 mensen staand. De realisatie liep al een jaar vertraging op doordat de offerte niet voldeed; het nieuwe jeugdhuis De Tunne wordt als bijbouw in het project opgenomen. De heraanleg van de Melkmarkt is verschoven naar het najaar van 2022, al moet de stad nog beslissen of er een knip komt in de Wijngaardstraat. In 2023 moeten de Centrumbrug en omgeving worden opgesmukt en groener gemaakt, en de Hoge- en Ambachtenstraat heraangelegd. Verder zal de stad voedselbank De Stamper omvormen tot sociale kruidenierszaak.

Het rapport

De Cultuurfabriek en Evenementenhal zijn projecten met een stevig prijskaartje – 16,8 en 4,5 miljoen euro – en flink wat voorbereidingswerk, wat een realisatie in de tweede helft van de legislatuur niet onlogisch maakt. Wat de stad wel al liet zien, is verdienstelijk. Uit het fietsplan zijn al veel zaken gerealiseerd, er zijn enkele wegenwerken de revue gepasseerd, en er zijn ook zaken gerealiseerd die je niet meteen in het straatbeeld ziet of die niet de grote krantenkoppen halen. Ruwweg iets meer dan de helft uit het akkoord is uitgevoerd, wat een voldoende oplevert. We houden een slag om de arm voor projecten die beloofd zijn, maar waar nog geen concrete timing op staat, zoals de opsmuk van het Patersdomein en de Dam in Emelgem.

Ons oordeel: Voldoende

