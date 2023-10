Gemeenterapport Veurne: Stad blijft sterk inzetten op veilig verkeer

De resterende drie jaar van de bestuursperiode (2021-2024) is er voort gewerkt aan de uitvoering van het bestuursakkoord. De eerste fase van het Suikerpark is bijna voltooid. De percelen van de bedrijvenparken in de Monnikenhoek en op de Suikersite zijn op een na allemaal verkocht. Veurne focust op het nieuwe mobiliteitsplan, met vernieuwde (plattelands)wegen, veilig verkeer en veilige fietspaden. De totaalrenovatie van het Bakkerijmuseum nadert de eindfase. En Veurne investeert in de jeugd, met het project Zonnewende en de bouwplannen voor een nieuw jeugddorp.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Veurne Plus en CD&V vormden de meerderheidscoalitie. Op de oppositiebanken zetelden N-VA en de nieuwe partij Inspraak. Later zou Stijn Hommez voort zetelen als onafhankelijk raadslid. Er doken ook enkele nieuwe gezichten op. Anne Dequidt (CD&V) legde de eed af als eerste schepen, voor Veurne Plus werden Pascal Sticker en Celine Mouton (intussen vervangen door Jonas Bel) aangesteld als schepen. Voor CD&V legden Jan Verfaillie en Guido Hoste de eed als schepen af. Voorzitter van de gemeenteraad Jef Goens maakte plaats voor Lies Dezeure als voorzitter (CD&V), en werd intussen vervangen door Anja Pilet. Voor N-VA bleven Marieke Stubbe, Wouter Vanlouwe, Dirk Kesteloot op post. Bij CD&V dook Boudewijn Meeschaert weer op als vervangend raadslid. N-VA en CD&V (samen met enkele onafhankelijken) trekken als het centrumrechts-georiënteerde team8630 naar de verkiezingen in oktober 2024.

Belangrijkste realisaties

De eerste fase van het Suikerpark is bijna voltooid. Naast de bouw van een 170-tal nieuwe woongelegenheden in het Suikerpark werd ook de omgeving aangepakt. Woonmaatschappij IJzer & Zee is gestart met het plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen. De bedrijfspercelen in de Monnikenhoek en op de Suikersite zijn op een na allemaal verkocht. Beide kleinhandelszones aan de Koksijdestraat en Monnikenhoek zorgen voor een toevloed aan nieuwe consumenten. Een aantal onderdelen van het nieuwe mobiliteitsplan dat nog dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, gaat meteen in uitvoering: de inrichting van een fietszone binnen de binnenring, plaatsen voor kortparkeren in de winkelstraten, efficiënte verkeersbegeleiding naar de parkeereilanden. De werken voor het herstel van de plattelandswegen zijn intussen gestart of vangen aan in maart 2024.

Grootste miskleunen

Grootste miskleun is ongetwijfeld de verkoop van het klooster Blauwe Zusters, waar initieel de muziek- en dansacademie ondergebracht zou worden: de plannen lagen uitgewerkt klaar maar werden weggeborgen wegens te hoge kostprijs van 7,5 miljoen euro. Het gebouw werd dan aan een Antwerps-Turkse ondernemer verpatst voor amper 500.000 euro. Uiteindelijk kostte het hele dossier de Veurnse belastingbetaler meer dan 1 miljoen euro. De nieuwe academie op het Suikerplein zal casco evenveel kosten. Volgens N-VA hangt er het Autonoom Gemeentebedrijf nog altijd een megaboete van de Vlaamse belastingdienst van 1,4 miljoen euro boven het hoofd wegens onregelmatigheden in de btw-boekhouding. De Suikerbrug, initieel geschat op 1,2 miljoen euro zal uiteindelijk minstens 3,6 miljoen euro kosten, en ook de prijs van de brug aan de Voetbalstraat valt vier keer hoger uit dan geraamd.

Geplande projecten

Het fietspad naar De Panne wordt eind dit jaar voltooid. De wegenwerken aan de N8 lopen volgens schema. Voor de twee fietsbruggen is een omgevingsvergunning in aanvraag. De bouw van de fietsbrug aan de jachthaven moet voor het einde van het jaar kunnen starten. Voor de andere fietsbrug is de start gepland in de loop van 2024. De bouw van de nieuwe tennisloods op het sportpark is aangevat. Tegen de zomer 2024 krijgt de tennisclub hier een nieuwe stek met vier indoortennisvelden en een fitnesscentrum. Het toeristische aanbod kreeg een kwaliteitsimpuls door te investeren in een vernieuwde onthaalinfrastructuur, scenografie en buitenaanleg van het Bakkerijmuseum. De bouwplannen voor een nieuw jeugddorp zijn bijna klaar. De muziekacademie verhuist tegen de paasvakantie 2024 naar haar nieuwe stek op het Suikerplein. De procedure loopt om de huisvesting van het begeleidingstehuis Zonnewende te herbouwen.

Het rapport

Een aantal mooie projecten is gerealiseerd, zit op schema of in de eindfase, zoals het ambitieuze bouwproject in het Suikerpark, het Bakkerijmuseum, de nieuwe locatie van de muziekacademie, de tennisloods in het Sportpark… Stad Veurne investeert fors in veilige en vernieuwde wegen, veiligheid in het verkeer met het invoeren van trajectzones in de dorpskernen, veilige schoolomgevingen en vernieuwde fietspaden, het uitwerken van het mobiliteitsplan. Er wordt geïnvesteerd in de lokale economie door bedrijven en nieuwe consumenten aan te trekken in de bedrijvenparken. Het lokaal bestuur zet ook stevig in op hernieuwbare energie. Door allerlei omstandigheden (en dat zijn niet alleen de coronapandemie, de Oekraïnecrisis en de stijging van energieprijzen en bouwmaterialen) swingen de kostenplaatjes van bepaalde investeringen echter de pan uit…

Ons oordeel: Voldoende

