Gemeenterapport Roeselare: Stad haalt de broekriem flink aan

De stad werd tijdens het laatste deel van de bestuursperiode geconfronteerd met de corona- en energiecrisis. Het noopte het bestuur tot enkele harde beslissingen om het financieel plaatje rond te krijgen. Door verschillende projecten, zoals het nieuwe dierenasiel, over te hevelen naar de volgende legislatuur of gewoon te schrappen is de stad erin geslaagd om 18,6 miljoen euro te besparen. In 2024 is het vooral uitkijken naar de opening van het nieuwe duurzame stadhuis.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Kris Declercq was met CD&V de grote overwinnaar in oktober 2018. De partij haalde een monsteroverwinning en rijfde 18 van de 39 zetels binnen. Vooruit, toen nog SP.A & De Vernieuwers, behaalde slechts drie zetels, maar mocht toch mee aan zet blijven. Open VLD mocht met twee zetels aansluiten bij de meerderheid ten koste van Groen, dat na zes jaar aan de macht terug op de oppositiebank belandde. N-VA was de grote verliezer, zij ging van twaalf naar zeven zitjes. Vlaams Belang verdubbelde het aantal gemeenteraadsleden van drie naar zes. Over een jaar is het vooral uitkijken naar wat zij doen. Doorheen de bestuursperiode waren er heel wat verschuivingen, zeker in het schepencollege. Griet Coppé, Marc Vanwalleghem, Henk Kindt, Dirk Lievens en recent nog José Debels maakten ruimte voor Francis Debruyne, Mieke Vanbrussel, Stefaan Van Coillie, Matthijs Samyn en Piet Delrue. Kris Declerq blijft burgemeester.

Belangrijkste realisaties

De jongste realisatie is de hele omgeving van Beythem Kerke met een nieuwe school en de nieuwe gemeenschapszaal, die recent werd geopend in de ontwijde kerk van Beitem. Het moet de thuisbasis worden van de vele verenigingen die Beitem telt. In Rumbeke werd het circulatieplan ingevoerd, met onder meer tal van fietsstraten die ervoor zorgen dat te snel rijden onmogelijk wordt. Binnen de kleine ring werd dan weer zone 30 ingevoerd. Tijdens de eerste helft van de bestuursperiode werd er al werk gemaakt van de opening van RSL Op Post in het vroegere postgebouw. Je vindt er organisaties zoals De Kringwinkel, Sociale Kruidenier, Kom-Af en nu ook Het Posthuis, dat is de nieuwe daklozenopvang in de stad. Ook nog gerealiseerd: Agrotopia, een slimmer waterbeheer, sport- en recreatiesite De Ark en het Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, waar al verschillende tentoonstellingen plaatsvonden.

Grootste miskleunen

De uitkijktoren in het Bergmolenbos zou het prestigeproject van voormalig schepen Dirk Lievens worden. Er waren doorheen de jaren heel wat plannen, maar telkens kwam er een kink in de kabel. Het was een van de 500 actiepunten bij het begin van de bestuursperiode, maar bij de nodige besparingsoefening sneuvelde het project uiteindelijk helemaal. Als alternatief is er de tijdelijke toren van Sadef aan het Sterrebos. Ook het uitstellen van het dierenasiel naar de volgende legislatuur is een streep door de rekening. Zeker gezien de nood aan een nieuwe locatie er al jaren is. En mogen we hier tot slot ook de fietsstraten in Rumbeke vernoemen. Overvloedig, dus zeker goed voor de veiligheid, maar misschien net iets te veel? Voorbereid onder Griet Coppé en uitgevoerd door Stefaan Van Coillie, die straks een eerste evaluatie opmaakt. Het is zoeken naar de gulden middenweg.

Geplande projecten

Tijdens het laatste jaar van de bestuursperiode is het vooral uitkijken naar de opening van het gloednieuwe stadhuis. Het meest duurzame van Vlaanderen. Zo zouden de energiekosten na afloop met 70 procent dalen. Het moet de stad toelaten om nog efficiënter te gaan werken. De opening is voorzien in het voorjaar van 2024, net op tijd voor de verkiezingen.

Twee projecten waar er de afgelopen maanden flinke stappen werden gezet zijn het Moermanpark en de verbinding tussen het Sterrebos en Bergmolenbos. De afronding van beide zal niet meer binnen de huidige bestuursperiode gebeuren, maar zeker in het geval van het Moermanpark is het wel opvallend dat er eindelijk concrete plannen zijn na jaren uitstel. Het moet een toonbeeld worden van ontharding: 80 procent wordt groen, 20 procent bestaat uit waterdoorlatende paden. Het park moet een koelere plek worden in het centrum van de stad.

Het rapport

Roeselare zette in september 2022 de tering naar de nering en kondigde een besparing aan van 18,6 miljoen euro. Het gevolg van de corona- en energiecrisis, waardoor alles wat duurder werd. Besparen was dus de boodschap. Daardoor werden verschillende geplande investeringen overgeheveld naar de volgende bestuursperiode of gewoon afgelast. Het zorgt ervoor dat de financiën enigszins onder controle blijven. Het is de realiteit van het moment waar naar gehandeld moet worden. Bij de start van de legislatuur stonden er 500 acties op de planning. Die zullen niet gehaald worden, maar met onder meer RSL Op Post, Ter Posterie, 100.000 nieuwe bomen, de wandel- en looproutes, Agrotopia, het circulatieplan in Rumbeke, zone 30, de omgeving van Beythem Kerke en het stadhuis dat op komst is, kon de stad toch ruim 90 procent realiseren.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.